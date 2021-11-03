İnebolu'da okul servisleri denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnebolu'da polis ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrenci servislerinde denetimler sürdürülüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında, okullarda öğrenci servis araçlarının trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri kapsamında denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Trafik polisleri ekiplerince öğrencilere hijyen, maske ve mesafe konularında da bilgi verildi. Denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.