Kastamonu'daki selden sonra bulunamayan 9 kişi için gıyabi cenaze namazı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'daki selden sonra bulunamayan 9 kişi için gıyabi cenaze namazı

DHA

Kastamonu'daki selden sonra bulunamayan 9 kişi için gıyabi cenaze namazı


Gürkan YILMAZ/BOZKURT(Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'daki sel felaketinde kaybolan 9 kişi için yaklaşık 3 ay sonra Bozkurt ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Bozkurt ve İnebolu ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolup yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Ecrin Yücel (12), Şeyma Avcı (3), Yusuf Ege Kalabalık (6), Orhan Kalabalık (39), Avni Hararcı (50) Eray Çelebi (27), Mehmet Başbuğ (70), Aygün Akman (82) ile Rabia Demir (11) için öğle vakti Bozkurt Merkez Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile selde kaybolanların yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Soylu, namaz sonrası kayıp yakınları ile sohbet ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Öte yandan, kayıp kişilerin bulunabilmesi için arama çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Bozkurt Gürkan YILMAZ
2021-11-03 15:45:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi cenaze namazı namazına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, selde kaybolanlar için kılınan gıyabi ...
İnebolu'da okul servisleri denetlendi
YEREL HABERLER İnebolu'da okul servisleri denetlendi
Öğrenciler kent merkezinde kitap okuyarak farkındalık oluşturdu
YEREL HABERLER Öğrenciler kent merkezinde kitap okuyarak farkındalık ...
Karadeniz’de balık bolluğu yaşanıyor Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sahil bölgesinde hamsi bolluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Karadeniz’de balık bolluğu yaşanıyor Sel felaketinin ...
Durdurulan araçta metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan araçta metamfetamin ele geçirildi
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Otomobil refüjdeki kaldırıma çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüjdeki kaldırıma çıktı: 1 yaralı
Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı
Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ki katlı ahşap ev yandı: 3 yaralı Yangında patlayan camlar 3 kişiyi hastanelik etti
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ki katlı ahşap ev ...
"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" programı başvuruları başladı
YEREL HABERLER "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" programı ...
Selde hayatını kaybetmişti, taraftarı olduğu Galatasaray’dan anlamlı destek Galatasaray Taraftarlar Derneği, selzede çocuklara forma ve kıyafet dağıttı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta Galatasaray Taraftarlar Derneğinden anlamlı davranış
YEREL HABERLER Selde hayatını kaybetmişti, taraftarı olduğu ...
30’ncu ihtisas OSB, Devrekani’ye kurulacak
YEREL HABERLER 30’ncu ihtisas OSB, Devrekani’ye kurulacak
Türk Kızılay, afetlerde vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil: “14 aylık süreçte 130 yangın meydana geldi, Kızılay olarak ailelere yardımda bulunduk” “Gönüllülerimizle birlikte 67 operasyon aracı ile toplamda 1 milyon 200 bin civarı sıcak yemek dağıttık”
YEREL HABERLER Türk Kızılay, afetlerde vatandaşların yanında olmayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.