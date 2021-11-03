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Son 1 haftada evleri 5 kez yandı, diken üstünde yaşıyorlar Ellerinde hortumlarla 24 saat nöbet tutuyorlar Ev sahibi: “Elimde hortum ile evin neresi yanacak diye sabaha kadar evde deli gibi geziniyorum”

İHA

Son 1 haftada evleri 5 kez yandı, diken üstünde yaşıyorlar Ellerinde hortumlarla 24 saat nöbet tutuyorlar Ev sahibi: “Elimde hortum ile evin neresi yanacak diye sabaha kadar evde deli gibi geziniyorum”

Kastamonu’da bir ev, son bir hafta içerisinde bilinmeyen bir sebeple üst üste 5 kez yandı. Sebepsiz çıkan yangınların nedeniyle diken üstünde yaşayan ev sahipleri, ellerinde hortumlarla nöbet tutmaya başladı.
Kastamonu’nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde ikamet eden Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, son bir hafta içerisinde üst üste 5 kez yandı. Zaman zaman küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Sebepleri belirlenemeyen yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku ve panik yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

Hortumlarla nöbet tutuyorlar
Dadaylı ailesi, elinde yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi.

“Eve gelen misafirin ceketinin içerisi bile alev aldı”
Eve gelen misafirin ceketinin içerisinin bile alev aldığını belirten ev sahibi Ahmet Dadaylı, “Geçtiğimiz Çarşamba günü yatak odası alev alıyor herkes aşağıda iken. Ben il merkezine gidiyordum annem aradı evimiz yanıyor dedi. Ben eve gelene kadar yanan yatak odası, komşuların yardımıyla söndürme aşamasına gelmiş. Yanan yatak odasının boşalttık. Yanan odanın tamiratını yapan usta beni yanına çağırdı, o sırada oturma odasındaki çekyatın içerisi alev aldı. Oturma odasını söndürüyoruz, akşamüstü samanlığın üstü alev alıyor, bu sefer de samanlık yanıyor. Bugün ekipler geldi, komşular geldi samanlığı ayıkladık, akşamüstü eve çıktık misafirin ceketinin içi alev almış. Onu söndürdük, yarım saat sonra bu sefer yatar odası alev alıyor” dedi.

“Şaşırdık, aklımıza mantık alacak hiçbir şey gelmiyor”
Yaşanan olaya şaşırdıklarını söyleyen Dadaylı, “40 bin lira değerinde samanlıkta samanlığım vardı, çatımızda yandı. Evde bir şey kalmadı, her şey yandı. Bugün bu oda yanıyor, bir süre sonra başka bir odamız yanıyor, az sonra diğer oda yanıyor. Hemen hemen hiçbir şeyim kalmadı, geriye kalan 35 eşyamızı dışarı çıkarttık yatak yorgan gibi. Artık elimizde hortumla evde bekliyoruz. Köyün merkezinde yangın vanası bulunuyor. Oraya yangın söndürme hortumunu taktık. Elimizde hortum ile bugün buradan mı yangın çıkacak, yarın oradan mı yangın çıkacak ayakta sabaha kadar bekledik. Elimizde hortum ile nerede yangın çıkacağını bekler olduk. Şaşırdık, aklımıza mantık alacak hiçbir şey gelmiyor. Samanlıkta yangın elektrik yok bir şey yok. Çekyatın içerisi alev alıyor fakat üstü sağlam” diye konuştu.

“Elimde hortum ile gece deli gibi geziyorum”
Yaşanan olaylardan hiç kimseyi sorumlu tutmadığını söyleyen Dadaylı, “Ben burada evde elimde hortumla sabaha kadar bekleyeceğim. Acaba çatı mı yanacak, acaba başka bir yer mi yanacak diye düşünüp duruyoruz” dedi.

“Bu yaşanan olayı kimsenin mantığı almıyor”
Son bir hafta içerisinde komşularının evinin 5 defa yandığını anlatan Kurusaray Köyü Muhtarı Mehmet Abdaloğlu da şunları kaydetti:
“Köy sakinlerimizden Yaşay Dadaylı’nın oğlu Ahmet Dadaylı’nın evi, bir hafta içinde yaklaşık 5 defa belirsiz sebeplerden dolayı yandı. Bu olayda kimsenin mantığı almıyor. Yangın ile ilgili bir kimseden şüphe edebilmek için yani yanan çekyatın üst kısımdan yanması lazım, ama çekyat altından yandı. Yangın önce odada, daha sonra ahır ve samanlıkta çıktı. En büyük hasar ev ve samanlıkta yanan yangında oluştu.”

Aynı köyde 5 yıl önce yine benzer olaylar yaşanmış
Muhtar Abdaloğlu, 56 yıl önce buna benzer bir olayın daha yaşandığını belirterek, “O olayda da bir odada yangın sönerken başka bir odada yangın çıkmıştı. Ama o yangın olayı bu yangın olayı kadar değil,1 sene aralıkla yangın çıkıyordu. Ama şu an yaşanılan olayda, bir hafta içerisinde yaklaşık 5 defa yangın çıktı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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