Kastamonu'da Nüfus Müdürlüğü Modernize edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Nüfus Müdürlüğü tadilat yapılarak modernize edildi.
İnebolu ilçe Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesiyle vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında İnebolu ilçe Nüfus Müdürlüğü yenilenerek modern bir görüntüye kavuşturuldu. Çalışma masalarından cam bölmelerine, bekleme esnasında gelen vatandaşların rahatlığı düşünülerek hazırlanan koltuklara kadar büyük değişim yaşandı. Ayrıca bu değişim esnasında mesafe ve hijyen konularında da gerekli önlemlerin alındığı Nüfus Müdürlüğünde yeni haliyle hizmet verilmeye başlandı.
İlçe halkına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla dizayn edilen Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle vatandaşın hizmetine sunuldu. Eski halinden eser kalmayan Nufus Müdürlüğü, vatandaşlardan beğeni topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.