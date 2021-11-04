Sezonun ilk üvezi, tezgahlarda yerini aldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, tansiyon ve şeker hastalarının şifa dostu olarak adlandırılan üvez tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Şeker ve tansiyon hastaları tarafından tercih edilen üvez sonbaharın gelmesi ile birlikte semt pazarlarında yerini aldı. Vatandaşların rağbet ettiği meyvelerden birisi olarak bilinen üvezin kilosu yaklaşık 8 TL’den satılıyor.

Üvezi tezgahta satmaya başlayan esnaflar, her yıl tezgahlarda satışa sunulan üvezin soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

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