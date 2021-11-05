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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selin izlerinin silindiği Bozkurt'ta hayat normale dönüyor

İHA

Selin izlerinin silindiği Bozkurt'ta hayat normale dönüyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selin izlerinin silinmesi için çalışmalar aralıksız sürürken, vatandaşlar ve esnaf normal yaşamlarına dönmeye başladı.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması neticesinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da kayıp olan 9 kişinin arama çalışmaları sürdürülüyor. İlçenin eski haline getirilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kent merkezindeki hayatın normale döndürülmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, riskli ya da oturulmayacak durumdaki binaların yıkımı da devam ediyor.

Vatandaşlar normal yaşamlarına dönmeye başladı
Selden etkilenen vatandaşlar ise, selin izlerinin silinmeye başlaması ile birlikte normal yaşamlarına döndü. Bozkurt’ta perşembe günleri kurulan halk pazarında da hareketlilik yaşanmaya başlandı. Ormandan toplanan kestanelerle, mantarlar vatandaşlar tarafından pazaryerinde satışa sunulurken, diğer esnaflar da tezgah açarak ürünlerini satıyor. Pazaryerindeki hareketlilikten memnun olduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar, ilçenin eski haline 34 yılda dönebileceğini ifade etti.

“Selin çok etkisi oldu, işlerimiz yarıya düştü”
Sel felaketinden sonra işlerin yarıya düştüğünü söyleyen ilçede pazarcılık yapan Mehmet Şahin, “Önceden Bozkurt’ta iki araba mal satıyorduk haftada, şimdi ufak araba ile gelip, gidiyorum. Bir araba mal satabiliyorum. Selin çok etkisi oldu, işlerimiz yarıya düştü. Burada özellikle sabah saatlerinde kestane satışı olurdu, mantar satışı olurdu, diğer esnaflar gelirdi. Burada halk pazarında kalabalıktan geçilmezdi. Şimdi görüyorsunuz pazarı, çok fazla kalabalık değil.” dedi.

“Sel felaketi herkesten bir şeyler alıp götürdü”
Şu anda ilçede yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, “İlçe merkezinde ortada temeli atılmış dükkanlar var 10 tane kadar, onların yapımı devam ediyor. Onun dışında ilçenin üst taraflarında Tarım ve Orman Bakanlığının ekipleri çalışıyor. Şu anda yıkım devam ediyor. Burasının toparlanması 5 seneyi bulur diye düşünüyorum. Normale dönmesi 5 yılı bulur. Çünkü sel felaketi insanlarda çok büyük yaralar açtı. Herkesten bir şeyler alıp götürdü. Kiminin birikimini, kiminin eşini, kiminin çocuğunu alıp götürdü. İlçeden ayrılanlarda gittikleri yerde kendilerine illaki bir hayat kuracak. Buraya gelmesinin imkanı yok. Kurabilse zaten tekrar buraya gelmez. Çünkü Bozkurt’ta bir acıyı yaşamış ya da korkuyu yaşamış. Önceki hafta yağmur yaşıyordu brandadan su boşaldı. Herkes feryat etti. Sel tamamen ruhlarına işlemiş ” diye konuştu.

“İlçenin normale dönmesi 34 yıl daha devam eder”
Bozkurt’ta halk pazarında 45 yıldır pazarcılık yapan Mehmet Yenikomşu ise, “Allah bereket versin, satışlarımız oluyor ama piyasada biraz kriz var. Selin izlerinin silinmesi daha devam eder, 34 yıl daha selin izi sürer. Millet Bozkurt’tan kaçtı ya Kastamonu’ya gittiler ya da İstanbul’a gittiler. Yine de Allah bereket versin. Bozkurt’ta şu anda canlılık normal ama eksisine göre yarıya düşmüş durumda diyebiliriz. İlçenin normale dönmesi 34 yıl daha devam eder. 1 yılda falan ayağa kalkması çok zor buranın. İlçede ikamet eden millet İstanbul’a ya da Kastamonu’ya kaçıp gitti. İlçe nüfusunun neredeyse üçte biri ilçeden ayrıldı. Yine de şükürler olsun, Cenabı Allah çalıştıktan sonra herkesin rızkını verir. Hayatımız böyle devam ediyor” şeklinde konuştu.

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