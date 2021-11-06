Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’da kamyon ile otomobilin çarpışması neticesinde, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İneboluAbana karayolunda Satılmış B. idaresindeki 37 FA 808 plakalı otomobil, İlişi köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı yönden gelen Sinan Ç. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Satılmış B., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.