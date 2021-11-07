Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28

İHA

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Konyaaltı Belediyespor'u 34–28 yenerek ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde zirveyi ilgilendiren karşılaşmada Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Konyaaltı Belediyespor’u 34–28 yenerek ikinci sıraya yükseldi.
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 7. hafta karşılaşmasında Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında Antalya temsilcisi Konyaaltı Belediyespor’u konuk etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı karşılıklı gollerle geçildi. DELO Şampiyonlar Ligi’nde Fransa temsilcisi Metz Hentbol’a 2030’luk skorla yenilen Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediysepor karşılaşmasına daha istekli çıktı. Karşılaşmaya moralli ve istekli başlayan Kastamonu Belediyespor, karşılaşmada çok az hata yaparak savunmada da agresif bir oyun sergiledi. Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor’un ataklarına karşılık verirken, ilk yarı 16–14 Kastamonu üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya ise Kastamonu Belediyespor, daha istekli ve moralle başladı. İlk olarak ikinci yarı Konyaaltı Belediyespor’u durduran Kastamonu Belediyespor, hızlı ataklarla da farkı açmayı başardı. Karşılaşmanın 45. dakikasında skoru 2620’ye getiren Kastamonu Belediyespor, karşılaşmadan da 34–28 üstünlükle ayrıldı. Alınan bu sonuçla Kastamonu Belediyespor, ikinci sıraya yükselerek puanını da 10’a çıkarttı.

Kastamonu Belediyespor’u Radicevic sırtladı
Kastamonu Belediyespor’da attığı 10 gol ile sahanın en skorer ismi Radicevic oldu. R’dicevic’i Zulic ve Kovarova 7’şer golle takip etti. Konyaaltı Belediyespor’a ise Ikhneva 7 golle takımını sırtlarken, Premovıc ve Gakıdova 6’şar golle takımlarına destek verdi.

Rumen hocadan taraftara çağrı: “Bizi destekleyin”
Kastamonu Belediyespor Antrenörü Costica Buceschi, “1 haftada iki tane maç oynadık. Liderlerle oynadık ve her ikisi de zor maçlardı. Çok zor maçlar geçirdik. Kazandığımız için mutluyum, güzel bir maç oldu. Hücumda ve defansta akıllıydık, enerjimiz güzeldi. Galibiyet aldığımız için mutluyum” dedi.
Rumen Teknik Direktör Buceschi, taraftarlara da çağrıda bulunarak, “Taraftarlarımıza maç için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle ikinci yarıda biraz daha sanki destek verirler diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Şampiyonluk adayı olarak gösterilmekten mutluyum”
Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal ise, Konyaaltı Belediyespor’un şampiyon adayı olarak görülmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Ama bizlerin şu anda şampiyon olacağız diye bir iddiamız yok. Konyaaltı Belediyespor neden şampiyon olmasın. Destek verilirse, imkan verilirse şampiyon olmakta isteriz tabii ki. Ama karşımızdaki takım çok geniş bir kadro ile oynuyor, biz 67 kişi ile oynarken onlar 1011 kişi ile oynuyor. Birde deneyimli oyuncular, bizim oyuncularımızdan daha deneyimliler. İkinci devrede kaleci performansları ve oyundaki agresiflik biraz skoru belirledi açıkçası. Ama Türkiye hentbolu adına bu maçlar çok sevindirici. Özellikle bu havaya oluşturan Kastamonu Belediyespor’a teşekkür etmek gerekiyor. Türk Hentbolu adına yakışan bir ortam oldu burada. Burada ve Kastamonu’da olmaktan dolayı mutluyuz. Kaybettiğimiz içinde üzgünüz. Uzun bir maraton bizleri bekliyor. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak, en büyük hedefimiz bu. İnşallah bu maçı önümüzdeki günlerde telafi ederiz.” şeklinde konuştu.
Kastamonu Belediyespor, Perşembe günü İstanbul’da Üsküdar Belediyespor’a konuk olacak. Ayrıca akabinde DELO Şampiyonlar Ligi’nde 7’inci maçına çıkacak olan Kastamonu Belediyespor, Gyori Audi ETO KC karşılaşması için Macaristan’a gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki araca kurşun yağdırdılar
YEREL HABERLER Park halindeki araca kurşun yağdırdılar
Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ...
Merak edip araştırdı, 205 çeşit mantarın tadına baktı Mantar araştırmacısı Naim Güleç: “Önce en zehirli, sonra kolay tanımlanan lezzetli mantarlara odaklandım” “Zehirli ile zehirsiz mantarı ayır etmek ciddi bilgi ve deneyim gerektirir” “Mantarlar fobiniz değil hobiniz olsun”
YEREL HABERLER Merak edip araştırdı, 205 çeşit mantarın tadına ...
Kastamonu’da üç katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da üç katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güvercini kedilerden kurtarmak isterken derede mahsur kaldı
YEREL HABERLER Güvercini kedilerden kurtarmak isterken derede mahsur ...
Seyir halindeki tırın dorsesi alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın dorsesi alevlere teslim oldu
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Polonya’ya gidecek
YEREL HABERLER Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Polonya’ya gidecek
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Selde köpeği Rüzgar’ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı Afette kaybettiği köpeğine benzeyen arama köpeğini gördü, gözyaşlarını tutamadı “Kadavra arama köpeğini görünce köpeğim Rüzgar’ı görmüş gibi oldum, çok duygulandım”
YEREL HABERLER Selde köpeği Rüzgar’ı kaybeden kadın, jandarma ...
KASMEK’te ikinci grup gitar kursu başladı
YEREL HABERLER KASMEK’te ikinci grup gitar kursu başladı
KUZKA'dan öğretmenlere teknoloji girişimciliği atölyesi
YEREL HABERLER KUZKA'dan öğretmenlere teknoloji girişimciliği ...
Selin izlerinin silindiği Bozkurt'ta hayat normale dönüyor
YEREL HABERLER Selin izlerinin silindiği Bozkurt'ta hayat normale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.