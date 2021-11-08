Karı-koca bir gün arayla korona virüse yenildi

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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan Ali Özkan ve eşi Cemile Özkan 1 gün arayla korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyü Yürükören Mahallesi’nde yaşayan Ali Özkan(78) ve eşi Cemile Özkan(76), tedavi için gittikleri İstanbul’a korona virüse yakalandı. İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alınan Ali Özkan önceki gün vefat etti. Özkan’ın Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyünde defnedildi. Cemile Özkan da eşinden 1 gün sonra korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Cemile Özkan eşinin mezarının yanına defnedildi.

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