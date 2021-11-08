‘Kara mürver’ toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Kara mürver’ toprakla buluştu

İHA

‘Kara mürver’ toprakla buluştu

Kastamonu’da, gıda ve boya sektöründe geniş bir kullanım alanı olan kara mürverin dikimine başlandı. Bu kapsamda Kastamonu’da son 1 ay içerisinde 80 adet mürver fidanı toprakla buluştu.
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Mürver Yetiştiriciliği ve Mürver Ürünlerinin Değerlendirilmesi” projesi kapsamında "Tarla Günü" düzenledi. Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı İnciğez köyünde gerçekleştirilen "Tarla Günü" etkinliğine Daday Kaymakamı Mehmet Sert, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Uğur Ertop, Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Çalışma Grup Sorumlusu Aslı Çavuş, Bakanlık Proje Koordinatörü Emine Nazan Eryiğit, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörleri Ziraat Mühendisi Ömür Onur ve Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge, teknik personel ile proje kapsamında eğitim alan ve kurslara iştirak eden Dadaylı Kadın Girişimciler Derneği Üyeleri ve kadın çiftçiler katıldı. Etkinlikte gıda ve boya sektöründe geniş bir kullanım alanı olan kara mürverin dikimi yapıldı.

“ABD’de ve Avrupa’da çok değerli olan mürver, ülkemizde de yaygınlaşıyor”
Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet Ergün, “Üreten, çalışan ve emeğini gelire dönüştüren kadınlarla her daim gurur duyduk. Bakanlık olarak kadın ve kadının elinin değdiği her konuda onları destekledik ve bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa ve Amerika’da çok kıymet gören bir bitkidir Mürver. Çiçeği ve meyvesi çok tüketilir. Ülkemizde de Bakanlığımızın desteklediği bir proje ile kadınlarımızın mürver üretecek olması bizim için ayrıca değerli. Diktiğimiz bu fidanların meyvelerinin yöre halkına bol kazanç getirmesini diliyorum” diye konuştu.

“Mürver üretimini yerinde destekleyeceğiz”
Daday Kaymakamı Mehmet Sert ise, “Herkesçe bilinen ancak değeri pek fark edilmeyen bir ürünün ilçemizde yetiştirilecek olması bizim için son derece önemli. Kaymakamlık olarak bu üretimi biz de yerinde destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kadın üretime ne kadar dahil edilirse aile refahı o kadar artar”
İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem de İl Müdürlüğü olarak kırsalda kadın çiftçilere verilen önem ve değerden bahsederek, “Müdürlüğümüz olarak Bakanlığımızın politikalarına uygun, az emek ve istekle çok gelir getiren ürünleri kadın çiftçilerimizle buluşturmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Önemli olan kırsalda ki kadının az külfetle çok gelir elde etmesi ve ekonomiye olan katkısı. Kadın üretime ne kadar dâhil edilirse aile refahı da o kadar artar. Bunun çok uzun zamandır farkındayız ve kadın çiftçilerimizi her türlü tarımsal yenilikler ile buluşturuyoruz. İki yıl devam edecek olan bu proje ile de kadınlarımızın yüksek gelir elde etmesi bizim için çok önemli. Bugün 20 fidanla başladığımız bu yolculuk umarım önümüzdeki yıllarda katlanarak devam eder. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak son bir ay içinde 80 adet mürver fidanını toprakla buluşturduk. Bu Tarım ve Orman Bakanlığımızın kadın çiftçilere verdiği önemin bir yansımasıdır ve bizim de Kastamonulu kadın çiftçilerimize verdiğimiz önem ve desteğin göstergesidir. Bakanlığımızın katkıları ile kadın çiftçilerimizi her türlü yenilikle buluşturmak için gerekli özen ve hassasiyeti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından katılımcılara Kara mürver konusunda bilgilendire yapıldı. Ardından Daday’da 20 adet mürver fidanı toprakla buluşturuldu. Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından son bir ay içerisinde 80 adet kara mürver fidanı dikildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Daday’da okul güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Daday’da okul güvenliği toplantısı yapıldı
Karı-koca bir gün arayla korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Karı-koca bir gün arayla korona virüse yenildi
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 34 - Konyaaltı Belediyespor: 28
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu ...
Park halindeki araca kurşun yağdırdılar
YEREL HABERLER Park halindeki araca kurşun yağdırdılar
Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkçı teknelerine yakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ...
Merak edip araştırdı, 205 çeşit mantarın tadına baktı Mantar araştırmacısı Naim Güleç: “Önce en zehirli, sonra kolay tanımlanan lezzetli mantarlara odaklandım” “Zehirli ile zehirsiz mantarı ayır etmek ciddi bilgi ve deneyim gerektirir” “Mantarlar fobiniz değil hobiniz olsun”
YEREL HABERLER Merak edip araştırdı, 205 çeşit mantarın tadına ...
Kastamonu’da üç katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da üç katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güvercini kedilerden kurtarmak isterken derede mahsur kaldı
YEREL HABERLER Güvercini kedilerden kurtarmak isterken derede mahsur ...
Seyir halindeki tırın dorsesi alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın dorsesi alevlere teslim oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.