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Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü Türkülere konu olan Ilgaz Dağı beyaza büründü

İHA

Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü Türkülere konu olan Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kış mevsiminde kayak yapmak isteyen ve karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Illgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü. Yağan kar ile dağ beyaza büründü.

KastamonuÇankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ilgaz Dağı’nı beyaza bürüdü. Türkülere konu olan Ilgaz Dağında hava sıcaklığı ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının bölgede gece saatlerinde devam etmesi tahmin edilirken, vatandaşlar Ilgaz Dağı’nda mayıs ayına kadar kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

“Bu kar 2022 yılı Mayıs ayına kadar devam eder”
Bölgede yaşayan İzzet Güler isimli vatandaş, Ilgaz Dağı’nı görmek isteyenleri davet ederek, “Mevsimin ilk karı yağdı. Bu kar 2022 yılı Mayıs ayına kadar devam eder. Ilgaz çok güzel bir yerdir. Kayak merkezi, doğal güzellikleri ile her şey var. Herkesin Ilgaz’ı gezmesini tavsiye derim. 3 tane kayak tesisimiz var. İstedikleri gibi herkes tatil yapabilir” dedi.

“Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın buraya gelmelerini tavsiye ederiz”
Kar yağışının ardından Ilgaz Dağı’na gelen Ferdi Çerçi isimli vatandaş ise, “Mevsimin ilk karı yağmış. Biz de şimdi geldik. Ilgaz bilinen büyük bir dağ. Her zaman mevsimin ilk karı burada yağar. Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın buraya gelmelerini tavsiye ederiz” diye konuştu.

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