Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 91 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi tarafından İnebolu’da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyası için İnebolu’ya gelen ve Atatürk Anıtına Mobil Kan Aracını park ederek kan vermek isteyenleri kabul etti. İlçede iki günde toplamda 91 ünite kan bağışı yapıldı. Türk Kızılay Kastamonu Kan Bağış Merkezi görevlisi Dr. Sadık Kumbasar, yaptığı açıklamada, kan bağışının hayat kurtardığını hatırlattı. Kumbasar, hastaların ve ihtiyacı olanlar için vatandaşlardan düzenli olarak Türk Kızılayı'na kan bağışı yapmalarını beklediklerini belirterek, Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay mobil aracında iki gün süren kampanyada, 91 ünite kan bağışı yapıldığını ifade etti. Dr. Kumbasar, duyarlılık göstererek bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Ayrıca korona virüs ile ilgili tedbirlerin de titizlikle uygulandığı kampanyaların kan stoklarının artırılması için sürdürüleceği belirtildi.

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