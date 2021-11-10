Kastamonu’da 10 Kasım Anma Töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Kastamonu’da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü Kastamonu’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle anıldı. Sabah saatlerinde Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başlayan anma töreninde saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat adeta durdu. Jandarma, polis, ambulans ve itfaiye araçlarının siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra, Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde anma etkinlikleri devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende Aburrahmanpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri, “Atatürk’ten Mektup” ve “Gençliğin Ata’ya Cevabı” adlı şiir okudu. Okul personeli de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini seslendirdi. Ayrıca törende öğrencilerden oluşturulan oratoryo ve Zeybek gösterisi de herkesi duygulandırdı.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle son buldu.

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