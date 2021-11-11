Hanönü’de bin 500 fidan toprakla buluştu

“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” projesi kapsamında Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Hanönü ilçesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı. Küreçayı Orman Deposu alanında düzenlenen programa Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Orman İşletme Müdürü Uğur Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Hanönü Orman İşletme Müdürü Uğur Şahin, “Geleceğimizin teminatı, oksijen depolarımız ormanlarımızın geleceğini perçinlemek için düzenlenen “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” projesi kapsamında ilçemiz Küreçayı orman deposu alanına fidan dikimi programı gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

Şahin, bu proje kapsamında Hanönü ilçesinde kamu çalışanları, öğrenciler ve vatandaşların da katılımı ile bin 500 çam, günnap ve çeşitli cins ağaçların fidanlarının toprakla buluştuğunu söyledi.

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