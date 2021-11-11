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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daday’da 5 bin 250 fidan toprakla buluştu

İHA

Daday’da 5 bin 250 fidan toprakla buluştu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, "Milli Ağaçlandırma Günü"nde 5 bin 250 fidan toprakla buluştu.
Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen törenle 5 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu. Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Şefliğinde protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen program saygı duruşun ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Daday Orman İşletme Müdürü Levent Teroğlu, “Vatanı savunmak sadece topla, tankla ve tüfekle olmaz. Toprağı korumak yeşili sevmek doğaya saygı duymakta bir vatan savunmasıdır. Yurdumuzun her köşesi destanlar ve kahramanlarla doludur. Mardin’de Mezarlığı ve şehre 11 bin fidan diken Şehmus Amca, Karşın Selim ilçesindeki tren istasyonunu ormana çeviren görevliler, Antalya Manavgat'ta telsizden aracı terk etmeyerek 80 milyonun hakkı var, gitmem diyen arazöz operatörü Özgür Şimşek, Marmaris'te izindeyken kendi inisiyatifi ile arkadaşlarını yalnız bırakmayan yangına giden ve şehit olan Görkem Hasdemir, ekiplere su taşırken kaza yapan Şahin Akdemir ve daha birçok isimsiz kahraman. Bizlerde bu kahramanlara saygı göstermek için bu gün burada toplandık. Yeşil Daday'ı daha da yeşertmek biz ormancıların, ütopyası olan yeşil vatanı daha da yeşertmek ve güçlendirmek için bir aradayız. Ben tekrar katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, daha yeşil ve daha temiz bir vatan dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum” dedi.
Konuşmanın ardından daha önce Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Şefliği karşısında oluşturulan fidanlık lokasyonunda 5 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu. Programa katılan öğrencilere palyaço sürprizi ile çeşitli hediyeler verildi ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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