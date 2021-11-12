İnebolu’da emniyet kemeri denetimi

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yapılan denetimde sürücüler bilgilendirdi. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ve zabıta ekiplerince İsmetpaşa Caddesi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte sürücülere, İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kampanya hakkında sürücülere bilgiler verildi. Trafik ekipleri denetimlerde durdurdukları sürücülere, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar’’ uyarısında bulundu.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığının "Bi Harektine Bakar Hayat" temalı kampanyası billboardlara ve duvarlara asılan afişlerle tanıtıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri tarafından, vatandaşların trafik farkındalığını artırmayı amaçlayan kampanya ile ilgili ilçe merkezindeki billboardlara ve duvarlara görseller astı.

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