Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek

İHA

Orman köylüsü faizsiz krediyle kalkınıyor: 3 yılda 35 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından faizsiz olarak verilen kredi, orman köylüsünün kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, orman köylülerinin refahını artırmayı ve kalkınmasını desteklemek için ailelere ve kooperatiflere son 3 yılda 35 milyon lira kredi desteği sağladıklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesince faizsiz olarak verilen "ORKÖY" kredileri, orman bölgesindeki köylülerde yaşayan vatandaşların kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman köylüsüne, ORKÖY kredileri altında destek sağlanıyor. Son olarak Kastamonu’da merkeze bağlı Aşağıakça köyüne 5 adet traktör ile 2 tambur desteği verildi. Satın alınan traktör ve tamburlar, düzenlenen törenle teslim edildi.

“Son 3 yılda orman köylüsüne 35 milyon lira kredi desteği sağladık”
Tambur ve traktörlerin teslim törenine katılan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, orman köylüsüne ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunarak, “Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılından itibaren orman köylümüzün orman envari üretimini iş gücü kapasitesini arttırmak için destekler yapıyoruz. Bu desteklerimizin başında ileri teknoloji ürünü traktör desteği yapıyoruz, bunun yanı sıra tambur desteği yapıyoruz. Son üç yıl içerisinde orman köylümüze bu bağlamda 35 milyon lira ORKÖY kredisi verdik. Bu 35 milyon lira kredinin 7 milyon lirası hibe olarak ödendi. 2 yıl ödemesiz, 3 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödemelerini bizlere yapacaklar. Bu yüzden Aşağı Akça köyünde 5 adet traktör, 2 adet tambur kredisi verdik. Köylümüze inşallah verdiğimiz bu iş makineleri ile sağlıklı, sıhhatli, hayırlı kazançlar elde etmelerini umut ediyoruz. Bu destekler bizler için çok önemli, son yıllarda ormanlarda çalışan insan gücü her geçen gün azalıyor. Nüfusumuz yaşlanıyor. Bu sektöre de iş gücü ne yazık ki yeterince katılmıyor. Bizde işimizi daha hızlı bir şekilde, daha ergonomik şekilde, daha sağlıklı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına daha uygun bir şekilde yapılabilmesi için orman köylümüzü bu şekilde destekliyoruz. İnşallah köylülerimiz, kazasız belasız yüksek kazanç elde ederek ormancılık çalışmalarına katkıda bulunurlar. Hem kendi aile bütçelerine en güzel şekilde katkıda bulunurlar hem de devletin bu konudaki işlerini ve hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilirler diye düşünüyoruz. dedi.

“Önceden işimiz zordu, şimdi tambur ve traktör ile işlerimiz kolaylaşıyor”
Orman kesiminde zor şartlarda çalıştıklarını şu anda ise tambur ve traktör sayesinde işlerinin çok daha kolaylaştığını söyleyen Kastamonu Merkez Aşağıakça Köyü Muhtarı Hasan Gülük ise “Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne kredi kullanmak için müracaatta bulunduk. Bizim ağaç kesimi yaptığımız ormanlarımız çok fazla engebeli. Bizlere tambur traktör lazım dedik. Onlarda bizlerin istediğini geri çevirmeyerek kabul ettiler. Şimdi tamburlarımızı ve traktörlerimizi teslim aldık. Bizim ormanlarımız çok engebeli. Ormandan 2 metre mal çekerken bunun için 150 metre halatı var. Bunu çekebilmek için tambur ile traktör gerekiyor. Onlar çekebiliyor. Eskiden işimiz zordu, şimdi bu tambur ve traktörler çift çeker olduğu için artık bizlerin işimizi kolaylaştırıyor. Rahta çalışabiliyoruz. Orman köylüsünün geçimi kesimden sağlanıyor. Bizler buradan geçimlerimizi sağlıyoruz. Bu yüzden bu destekleri de önemsiyoruz” diye konuştu.

“26 bin lirası hibe, 127 bin lire kredi desteği sağlandı”
Kendisine 26 bin lirası hibe olmak üzere 127 bin lira kredi desteği sağlandığını anlatan Umut Başak, “Bu desteklerden ötürü Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, onlardan Allah razı olsun. Bizlere elinden gelen destekleri yaptılar. Önceden çalışma şartları çok zordu, şu an çalıştığımız arazi çok engebeli. Ormanda bazen tomruklar kalabiliyordu. Şu an ise istediğimiz gibi halatlarla, tambur veya traktör ile istediğimiz gibi alabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde çalışacağız inşallah. Bu yüzden bu desteklerinde devamını istiyoruz. Ben, 127 bin lira destek kullandım, devletimiz bu desteğin 26 bin lirasını hibe etti. Benim için çok avantajlı bir destek oldu, faizsiz bir şekilde ödeyeceğim. Bu desteklerin devamını da bekliyoruz devletimizden” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnebolu’da emniyet kemeri denetimi
YEREL HABERLER İnebolu’da emniyet kemeri denetimi
“Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası başladı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Emniyet kemeri kullanımı yaralanmaların yüzde 60 önüne geçiyor”
YEREL HABERLER “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası ...
Mezun olan 2 bin 167 uzman erbaş yemin etti: Komandoların gösterisi nefes kesti Mezun olan uzman erbaşların aileleri ile duygulandıran kavuşması İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Tüm tehditlere karşı mücadele ediyor ve başarıyoruz” Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: “Dimdik duran işte bu kahramanlarımız PKK’ya diz çöktürmüştür”
YEREL HABERLER Mezun olan 2 bin 167 uzman erbaş yemin etti: ...
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, ormana sürdüğü araçtan atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonun sürücüsü, ormana sürdüğü ...
Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı
YEREL HABERLER Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı
Esrarengiz evde yangınlar devam ediyor: 16 günde 17 kez yandı Evleri sürekli yanan aile, Diyanet İşleri Başkanlığından yardım istedi Yangınların sonu gelmeyince arabalarda uyumaya başladılar
YEREL HABERLER Esrarengiz evde yangınlar devam ediyor: 16 günde 17 ...
Gökyüzünde ikinci kez görülen parlak cisim merak uyandırdı
YEREL HABERLER Gökyüzünde ikinci kez görülen parlak cisim merak ...
İnebolu'da 300 adet fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER İnebolu'da 300 adet fidan toprakla buluştu
Daday’da 5 bin 250 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Daday’da 5 bin 250 fidan toprakla buluştu
‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında Kastamonu’da 752 bin fidan yeşerecek Kastamonu’da 40 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında Kastamonu’da 752 ...
Hanönü’de bin 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Hanönü’de bin 500 fidan toprakla buluştu
“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin tanıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin tanıtımı ...
Korona virüse yakalandı, karantinada olması gerekirken bankaya gitti
YEREL HABERLER Korona virüse yakalandı, karantinada olması ...
Park halindeki aracı kurşun yağmuruna tutan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki aracı kurşun yağmuruna tutan 2 şüpheli ...
Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.