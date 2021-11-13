Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğa uğurlayan Niray: Gül annem

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Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)İSTANBUL Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında öldürülen, 2 çocuk annesi Hanife Demirci (31), Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı. Niray Demirci'nin (8) elinde gül ile cenazeye katılıp, annesinin tabutuna bakarak, "Gül annem" demesi duygulandırdı.

İstanbul Bahçelievler'in Kocasinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hanife Demirci, çocuklarını götürdüğü okulda, 2 aydır ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki 11 yıllık eşi Satı Mehmet Demirci ile buluştu. Çıkan tartışmada Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla 2 çocuk annesi eşini öldürdü. Gözaltına alınan Satı Mehmet Demirci, mahkemece tutuklandı.

Hanife Demirci'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Kastamonu'ya getirildi. Devrekani ilçesindeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Hanife Demirci´nin yakınları ve çok sayıda katıldı. Hanife Demirci'nin kızı Niray Demirci ise cenazeye elinde gül ile geldi. Niray Demirci'nin, annesinin tabutuna bakarak, "Gül annem" demesi, cenazeye katılanları duygulandırdı. Hanife Demirci, kılınan cenaze namazının ardından Asarcık köyündeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-11-13 15:01:02



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