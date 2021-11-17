Kastamonu’da kenevir sökümü devam ediyor

Kastamonu’da zamanla kaybolmaya yüz tutan ve yeniden ekilmeye başlayan kenevirin sökümü devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir üretimiyle ilgili açıklamalarının ardından kaybolmaya yüz tutan kenevir, Kastamonu’da yeniden toprakla buluştu. Bu kapsamda, Taşköprü, Hanönü, ve il merkezinde yerli kenevir tohumu ekildi. Ekilen kenevirlerin sökümü devam ediyor. Kenevirin söküm çalışmalarını yerinde incelemek üzere Daday'daki dikim bölgesinde incelemelerde bulunan Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, kenevir üretimi yapan yetiştiricilerden bilgi aldı. Önlem, çiftçilerle birlikte kenevir sökümü de yaptı.



"Bizleri destekleyenler yanımızda oldu"

Daday’a bağlı Akpınar köyü Göçerler Mahallesi'nde ilk kez ekimi yapılarak sökümüne başlanan kenevir üreticisi Selman Ataköy, yıllardır kenevir üretme hayalinin olduğunu söyleyerek, “Şu anda dikimini yaptığımız kenevirin sökümünü yapıyoruz. İl Müdürlerimiz, Başkanlarımız sağ olsun bizlere hayırlı olsun dileklerinde bulunmaya geldiler. Bundan şeref ve mutluluk duyduk. İnşallah işimizi ilerleyen yıllarda daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bizler aslen Kastamonuluyuz. Bu yüzden imkanlarımızı daha verimle kullanmak amacıyla kenevir dikimi yapımına izin verilen 19 il içerisinde olduğu için Kastamonu’ya gelerek bu işi yapmamıza teşvik etti. Sağ olsun büyüklerimiz, abilerimiz, bizleri destekleyenler yanımızda oldu. İnşallah bu yıl diktiğimiz keneviri söküyoruz” dedi.



"Kendi imkanlarımızla tohumlarımızı, gübremizi alarak bu işe başladık"

Kenevir dikimi için herhangi bir destek almadıklarını anlatan Selman Ataköy, “Kendi imkanlarımızla tohumlarımızı, gübremizi alarak bu işe başladık. Bismillah diyerek bu işe başladık. Çok kişinin olumsuz yorumları olsa da bizler bu yorumlara aldırış etmeden önümüze bakarak ve özverili bir şekilde çalışarak bu işe dört elle sarıldık. Şu anda bu tarlada yaklaşık 10 kişi çalışıyoruz. Hepimiz burada bir işin ucundan tutuyoruz. Şu anda tarlada akrabalarımız, büyüklerimiz, abilerimiz bulunuyor. Hepsi iş gücünü kullanarak Allah izin verirse hasadımızı yapıyoruz. İnşallah iki güne hasadımız bitecek” diye konuştu.



"İnşallah Türkiye’de de yaygınlaşmasına vesile oluruz"

Sökümünü yaptıkları kenevirleri kurumaya bıraktıklarını ifade eden Ataköy, “Şu anda sökümünü yaptığımız kenevirin bir kısmı tarlada kuruyor. Kuruduktan sonra tohumlarını ve liflerini birbirinden ayırarak sökümünü yaptığımız kenevirden yüksek verim almayı hedefliyoruz. Kenevir tohumunun ne kadar zengin bir bitki olduğunu biliyoruz. Ne kadar zengin bir gıda olduğunu biliyoruz kenevirin. Bunun dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun olarak kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Kenevir, dünyada çok yaygın olarak kullanılan bir bitki. İnşallah Türkiye’de de yaygınlaşmasına vesile oluruz. Elimizden geldiğince üretimi arttıracağız. Kastamonu’da çok zengin ve çok verimli toprağımız var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Saplarını liflerde kullanarak tohumlarını da gıda olarak kullanılmak suretiyle en iyi şekilde bundan faydalanmaya çalışacağız. Kenevir tohumu E vitamini açısından çok zengin. Protein ve minarel kaynağı olan bir bitkidir. Hepimizin tüketmesi gereken bir bitki. En az 250 hastalıkta kullanılan bir bitki” şeklinde konuştu.

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