Yazar Hayati İnanç, öğrencilerle buluştu

Ünlü Sunucu ve Yazar Hayati İnanç, Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya gelerek konferans verdi.

Ünlü Sunucu ve Yazar Hayati İnanç, Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda öğrencilerle buluştu. Sıla Yurdu Nuh Düğmeci Konferans Salonundaki konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolduğu konferansta Hayati İnanç, ilim öğrenmenin önemini, 'hocatalebe' ilişkisini, 'gönül adamı' olmayı ve ihlası anlattı. Yazar Hayati İnanç’ın Türkİslam tarihinden aktardığı örnek menkıbeleri katılımcılar tarafından ilgi ile dinlendi. Yazar İnanç, konuşmasında özellikle İmamı Azam Hazretleri ve talebelerini, Halidi Bağdadi Hazretleri ve talebeleri ile Osmanlı medrese ve hocalarından örnekler verdi.

Konferansın ardından Sıla Öğrenci Yurdu Müdürü Enis Köklü, yoğun programına rağmen öğrencilere vakit ayırdığı için Hayati İnanç’a ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler ve konferansa katılan misafirler ise, Hayati İnanç’ı görmek, sohbetini dinlemekten zevk aldıklarını kaydettiler.

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