Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde, köylülerin bahçelerden organik olarak topladığı 'Trabzon hurması' tezgahlarda yerini aldı.

İnebolu'da salı ve cumartesi günleri kurulan halk pazarında tezgahtaki yerini alan 'Trabzon hurması', kilogramı 5 TL'den satışa sunuldu. Hurmaları dalından toplayıp pazara indiren köylüler organik olarak yetiştirdikleri ürünün vitaminler sayesinde hastalıkları önlediğini söyledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği 'Trabzon hurması'na talebin olgunlaşması ile birlikte artacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.