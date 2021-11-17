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Başkan Vidinlioğlu: “Kastamonu’ya en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz”

İHA

Başkan Vidinlioğlu: “Kastamonu’ya en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz”

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile açılan KASMEK, hizmet vermeye başladı. 550 kişinin kurslara kesin kayıt yaptırdığı kurslarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu’ya en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz” dedi.
Kastamonu Belediyesi’nin ‘Teknoloji, Sanat ve Zanaat Merkezi’ haline dönüştürdüğü Kastamonu Mesleki Eğitim Kurs Merkezi (KASMEK), Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle yapılan protokol çerçevesinde hizmet vermeye başladı. 550 kişinin kurslara kesin kayıt yaptırdığı, 120 kişinin ise ön kayıt yaptırdığı açıklandı. Bağlama kursunun ardından, Türk Sanat Müziği Kursu ve web uygulamaları geliştirme kursunun da önceki gün itibariyle açıldığı KASMEK’te robot Uuygulamaları, arduino devreleri ve tasarımı, satranç başlangıç düzeyi, zeka oyunları başlangıç düzeyi, ut eğitimi, gitar eğitimi piyano eğitimi ve ahşap restorasyon eğitimi de veriliyor.
KASMEK'in çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Biz projemizi tamamlayıp kapıları açtığımızda bu merkezin tüm Kastamonu’ya hizmet vereceğini söylemiştik. Bugün görüyoruz ki amaç hasıl olmuş. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. KESOB ve Halk Eğitim Merkezimiz ile yaptığımız protokoller projenin başlangıcından günümüze çok önemliydi. Gerekli tadilatları KASMEK binasında yaparak Kastamonu’ya hızla sunmamız da çok önemliydi. Bizler üzerimize düşeni yaptık. Hemşehrilerimiz üzerine düşeni yaptı. El birliğiyle, omuz omuza bu binayı Kastamonu’muzun teknoloji, sanat ve zanaat merkezi haline getirdik. 7’den 70’e herkes açılan kurslarımızda eğitim görüyor. KASMEK’in peyzaj çalışmalarının da büyük bir bölümünü tamamladık. Bu doğrultuda da örnek bir projeyi inşallah bitireceğiz. Açtığımız kurslarımıza 550 kesin kaydımız var. 120 ise ön kaydımız mevcut. Her geçen gün büyüyen bir aile var burada. Emek var alın teri var. Herkese teşekkür ediyorum. Kastamonu’muza en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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