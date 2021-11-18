Belediye Çocuk Bakımevinde Erozyon ile mücadele etkinliği

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Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevide "Erozyonla Mücadele Haftası" kapsamında TEMA Vakfı tarafından tohum ekme etkinliği düzenledi.

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri, "Erozyonla Mücadele Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çam tohumlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte erozyon hakkında TEMA üyeleri tarafından çocuklara hazırlanan slaytlarla bilgiler verildi.. Geleceğe nefes olacak çam tohumları etkinliği, tohumların toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi.

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