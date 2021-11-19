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Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi Acılı aile, yüzde 80 görme kaybı yaşayan Mercan'ın sağlığına kavuşacağı günü bekliyor

İHA

Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi Acılı aile, yüzde 80 görme kaybı yaşayan Mercan'ın sağlığına kavuşacağı günü bekliyor

Kastamonu’da görme kaybı yaşayan ve iki yılda 18 ameliyat geçiren minik Mertcan’ın ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.
Kastamonu’da kent merkezindeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan bedensel engelli Ercan ile eşi Eda Ilgaz, 3 yaşındaki oğulları Mercan'ın iki yıl önce gözünün şiştiğini ve sulandığını fark etti. Pek çok kez farklı doktorlara gitmelerine rağmen çocuklarının hastalığına teşhis konulamayan Ilgaz çifti, son olarak İstanbul’daki bir hastaneye gitti. Aile, hastanede yapılan kontrollerde minik Mertcan’da göz tansiyonu bulunduğunu öğrendi. Sağ gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşan Mertcan, İstanbul’da iki yıl içerisinde 18 ameliyata girdi. Yapılan tüm operasyonlara rağmen minik Mertcan sağlığına kavuşamadı. Tedavisi devam eden Mertcan için sürekli İstanbul’a gitmeleri gereken ve oğullarının sağlık problemi sebebi ile sorun yaşamaya başlayan aile, Mercan'ın sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

“19’uncu ameliyat için gün vermelerini bekliyoruz”
Mercan'ın sürekli takip edilmesi gereken bir hastalığının bulunduğunu söyleyen baba Ercan Ilgaz, “Oğlum Mertcan hasta, gözlerinde yüksek göz tansiyonu var. Yüzde 8090 görme engeli bulunuyor. İki yıldır uğraşıyorum hastanelerde. İstanbul’a gelip gidiyorum. Şu anda 18’inci ameliyattan çıktı, 19’uncu ameliyat için gün verecekler. Göz arkasında şu anda kanama var. Tansiyonu normale getirdik ama tüp koydular, o şekilde normale geldi. Fakat şu anda gözdeki kanamaya çözüm bulamıyorlar. Pazartesi günü Allah nasip ederse yine İstanbul’a gideceğim” dedi.

“Şu anda gözdeki kanamanın nereden geldiğini tespit etmeye çalışıyorlar”
Tüm operasyonlara rağmen Mertcan'ın sağlığına kavuşamadığını belirten baba Ilgaz, “Eşimin ablası evlenecekti, ben gidemedim ama oğlumu İstanbul’a gönderdim. Bize yapılan muayene de göz tansiyonu olduğunu söylediler. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle tedavi sürecimiz başladı. İki yıl boyunca uğraşıyoruz. Artık gücüm kalmadı. Gitmediğimiz hastane kalmadı. Ankara Hacettepe’ye, Gazi Üniversitesine, İstanbul Başkent, İstanbul Hastanesine, özel olan Dünya Göz Hastanesine gittim. Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi görüyoruz. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de göz tansiyonuna bakıyorlar. Halen bir neticeye ulaşamadım, gözdeki kanama nereden ve neden kaynaklanıyor bulamadılar. Öncesinde göz tansiyonundan geliyor dediler. Göz tansiyonu şu anda normale dönmüş, 17 dediler. Olması gerekende 14 ila 15 arasındaymış. 17’yi çok iyi diyorlar. Şu anda gözdeki kanamanın nereden geldiğini bulamıyorlar. Onunla uğraşıyoruz” diye konuştu.

“Aylık 23 defa üst üste ameliyat olmaya başladı”
Mertcan'ın bir ay içerisinde 23 kez üst üste ameliyat olmak zorunda kalmaya başladığını belirten Ercan Ilgaz, “Artık ben çocuğumun sağlığını karşılayamayacak duruma geldim. Her ay beni 45 defa İstanbul’a çağırıyorlar. Aylık 23 defa üst üste ameliyat olmaya başladı oğlum. Şu anda göz kanaması devam ediyor ve gözünü açamaz hale geldi. Ben, kendimde doğuştan engelliyim. Sol bacağımda 8 santim kısalık var, kalça çıkıklığım var. Aileme normalde bakabiliyordum ben, çocuğum hastalanınca zor durumlara düştüm. Artık oğlumun tedavisini karşılayamayacak duruma geldim. Ben bununla ilgili hayırseverlerden yardım talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“Oğlum kör olmakla karşı karşıya”
Oğlunun kör olmakla karşı karşıya kaldığını belirten Ilgaz, “Şu anda kanamaya çözüm bulamazlarsa korneayı kaybediyor, korneayı da kaybedersek gözünü kaybediyor. Tamamen kör ölüyor, kornea olmayınca göz gidiyor. Bu şeklide bizlere söylemişlerdi. Diğer gözde sıkıntı var ama görme ile ilgili sıkıntısı yok. Bir sıkıntı görüyorlar ama diğer göz daha acil ve sıkıntılı olduğu için devamlı sağ göze bakıyorlar. Sol göz ile şu ana kadar ilgilenmediler. Çünkü sol göz bizim için acil değil dediler. İleride nasıl bir operasyon yaparlar onunla ilgili bir bilgimiz yok. Çünkü devamlı sağ göze odaklanıyorlar” ifadesini kullandı.

“Oğlumun gözü yüzde 80 görmüyor”
Anne Eda Ilgaz da çok zor bir süreç yaşadıklarına dikkat çekerek, “Oğlumun durumu kötü. Gözü yüzde 80 görmüyor. Hastanelere gidiyoruz. Şu anda iki hastane tarafından takip ediliyoruz, öncesinde çok fazla hastane dolaşmıştık. Oğlumun ne tür bir hastalığı olduğunu bulamıyorlar. Çocuk olduğu için, sürekli ürettiği için bizde tam olarak kesin ne olduğunu bilemiyoruz diyorlar. Bize de kesin bir bilgi veremiyorlar. Zaten ben konuşmaların yarısında bulunamadım. Oğlumu susturmaya çalışıyorum, doktorları ne zaman görürse ağlıyor. Oğlumun sağlığına kavuşmasını çok istiyorum. İnşallah sağlığına kavuşur” dedi.

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