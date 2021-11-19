Kastamonu’da kar yağışı yolu kapattı, araçlar mahsur kaldı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebi ile KastamonuÇatalzeytin Karayolu trafiğe kapandı. Karda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda tuzlama, ve kar küreme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile yol, kısa süre sonra yeninden trafiğe açıldı.

Ekipler, kar yağışına karşı kent genelinde tedbirlerini arttırdı.

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