Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde çıkan yangında bir evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Coşnar Mevkiinde S.E’ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını da tamamlandı. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Yangında hasar gören evin sahibi S.E., olaya zamanında müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangının ardından emniyet güçleri, incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD’ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor
YEREL HABERLER Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD’ın termal gece ...
Kastamonu’da kar yağışı yolu kapattı, araçlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da kar yağışı yolu kapattı, araçlar mahsur ...
"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"nda yarışacak takımlar belli oldu
YEREL HABERLER "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"nda ...
KUZKA, 8 Projeye destek sağlayacak
YEREL HABERLER KUZKA, 8 Projeye destek sağlayacak
Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ameliyat geçirdi Acılı aile, yüzde 80 görme kaybı yaşayan Mercan'ın sağlığına kavuşacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Görme kaybı yaşayan 3 yaşındaki Mertcan, iki yılda 18 ...
Sıla Yurdu’nda kalan öğrencilere şehir gezisi
YEREL HABERLER Sıla Yurdu’nda kalan öğrencilere şehir gezisi
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Belediye Çocuk Bakımevinde Erozyon ile mücadele etkinliği
YEREL HABERLER Belediye Çocuk Bakımevinde Erozyon ile mücadele ...
KASMEK’in ahşap restorasyon kursunda uygulamalı eğitimler başladı
YEREL HABERLER KASMEK’in ahşap restorasyon kursunda uygulamalı ...
Kastamonu’da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı Jandarmanın baskın yaptığı adreslerde 21 bin 106 makaron ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da kaçak tütün operasyonu: 2 ...
Buzlanan yolda kayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda kayan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ...
Uzmanından uyarı: Yanlış bilgiler mantar zehirlenmesine sebep oluyor Mantar Araştırmacısı Naim Güleç: “'Kurtlanan mantar zehirsizdir' algısı zehirlenme oranlarını artırıyor” “Yan yana yetişen zehirli bir mantar zehirsiz mantarı zehirli hale getirmez” “Doğada mantar toplamak çok yönlü ve özgün bir spordur”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: Yanlış bilgiler mantar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.