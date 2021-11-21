Kastamonu Belediyesi'nden su sayacı uyarısı

Kastamonu Belediyesi, hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, su boruları ve su sayaçlarında yaşanabilecek don olaylarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Kastamonu Belediyesi, vatandaşları düşen hava sıcaklıkları sebebiyle yaşanabilecek olası don olaylarına karşı uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, su sayacı ve su borularında don yaşanabileceği belirtilerek, “Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte açıkta bulunan su sayaçları ve su borularının donma riskine karşı el birliğiyle önlemlerimizi alalım. Açıkta bulunan su sayaçlarının ve su borularını cam yünü, bez parçaları ve boru kılıfı gibi maddelerle kapatalım. Sayaçları donan, patlayan veya su akıtan hemşehrilerimiz su vanalarını kapatarak Alo 185 Su Arıza İhbar Hattı veya Alo 153 Hilal Masa hattına bilgi vermeleri halinde ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapacaktır. Donan su sayacı veya borularına ateş ve sıcak su ile müdahale etmemeniz önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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