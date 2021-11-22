Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde “Yiğit İnebolu Okuyor” projesi kapsamında kitap toplama kampanyası başlatıldı.

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, “Yiğit İnebolu Okuyor” projesini başlattıklarını ve bu kapsamda kitap toplama kampanyası düzenlediklerini açıkladı. Kampanyanın başladığını belirten Aktaş, “İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak salgın kısıtlamalarından sekteye uğrayan, eğitimi telafi etmek ve bölgemizde yaşanan sel felaketinde oluşan maddi zararların etkilerini en aza indirmek için ‘Yiğit İnebolu Okuyor’ projesini hayata geçiyoruz. Proje kapsamında her okulda günlük kitap okuma saatleri, kitap ve edebiyat etkinlikleri, okuma yarışmaları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleşmektedir. Müdürlüğümüze bağlı 24 okulun çoğunda kütüphane bulunmakla birlikte bu kütüphaneler yeterli sayıda kitaba sahip değildir. Ayrıca 9 okulumuzda da kütüphane bulunmamaktadır. Bu proje ile okullarımıza kütüphane kazandırmayı ve hâlihazırdaki kütüphanemizi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bizlere kitap desteği sağlayarak eğitim mücadelemize omuz vermiş olacaksınız. Destekleriniz için ilçemiz ve öğrencilerimiz adına şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınıza kolaylıklar dilerim” dedi.

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