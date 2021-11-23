Lastiği alev alan tankeri yanmaktan jandarma ekipleri kurtardı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde lastiği alev alan tankerde çıkan yangın, jandarma ekipleri tarafından yangın tüpleriyle müdahale yapılarak söndürüldü.



Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Kastamonuİnebolu karayolu İkiçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 06 MKY 44 plakalı gıda maddesi yüklü tankerin lastiği alev aldı. Lastiği yanan tankere İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yanan lastikler, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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