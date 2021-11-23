Şehir magandaları parktaki kamelyaları yaktı

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Kastamonu'da bulunan Şehit Erkan Kendirci Parkı’ndaki kamelyalar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından peyzaj çalışmaları tamamlanan Şehit Erkan Kendirci Parkı’na 2020 yılında koyulan kamelyalar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Kastamonu Belediyesi’nden yapılan açıklamada İnönü Mahallesi Elçibey Parkı yanında bulunan Şehit Erkan Kendirci Parkı’nda kamelyalara çeşitli tarihlerde zarar verildiği, verilen zararların belediye ekiplerince onarıldığı belirtildi. Son olarak parktaki kamelyaların kundaklandığının belirtildiği açıklamada, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Verilen zarar sebebiyle kamelyaların parktan kaldırılması yönünde karar alındığı öğrenildi.

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