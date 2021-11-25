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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi

İHA

Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi

Kastamonu’nun İnebolu ve Bozkurt ilçesi başta olmak üzere selde hurdaya dönen ve tanınmayacak hale gelen araçlar, sahiplerine teslim edildi.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt’ta, çok sayıda araç da hurdaya döndü. Bozkurt’un yanı sıra İnebolu, Çatalzeytin ve Küre ilçelerinde de yaşanan sel felaketinde araçlar hasar gördü. Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü Abana Kampı'nın otoparkı ile İnebolu’da boş arazi, araç hurdalığına dönüştürüldü. Hasarlı araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınarak bu alanlara götürüldü.
Selde araçlarını kaybeden vatandaşlar ise kaybolan araçlarını tespit edebilmek için şasi numarasından araçlarını bulmaya çalıştı. Şasi numarasından araçlarını bulan vatandaşlar, hurdacılarla anlaşarak araçlarını sattı. Selde tanınmayacak hale gelen ve şasi numarası dahi tahrip olan araçlar ise hem Abana’da hem de İnebolu’da bir süre bekletildi.

İnebolu’da 169 araç hak sahiplerine teslim edildi.
Kastamonuİnebolu karayolu üzerinde boş araziye çekilen hurda araçlar, bir süre burada bekletildi. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası hırsızlık olaylarına karşı burada güvenlik önlemleri aldı. Sel felaketinin üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçmesinin üzerinden İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, selde hurdaya dönen 169 aracın hak sahiplerini belirleyerek teslim etti. Aracını teslim almayan 3 kişi içinde zorunlu tebligat çekimi yapıldı. Hurdaya dönen araçlardan 3 tanesi de hak sahipleri tarafından teslim alınmadığı için yediemin otoparkına çekildi. Buna göre İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnebolu’da boş araziye çekilen alanda araç kalmadığı için de görevini sonlandırdı.
Öte yandan, Abani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hurdaya çıkan araçlarla ilgili çalışmaları halen devam ederken, sel ile birlikte 200’den fazla aracın Karadeniz’e sürüklendiği tahmin ediliyor.

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