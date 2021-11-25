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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara’dan gelerek Kastamonu’da kablo çalan üç şahıs tutuklandı

İHA

Ankara’dan gelerek Kastamonu’da kablo çalan üç şahıs tutuklandı

Ankara’dan Kastamonu’nun Küre ilçesine gelerek burada haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Çankırı’da yakalandı. Şüphelilerden biri 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Uzunöz köyüne A.Y., S.E., M.K.A. ve Y.E.’nin gelerek bölgede haberleşme ve enerji nakil hattında kullanılan kabloları çaldıkları tespit edildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri, şahısların takibini sürdürerek saklandıkları yere operasyon düzenledi. Çankırı’da yakalanan A.Y., S.E., M.K.A. ve Y.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.E., M.K.A. ve Y.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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