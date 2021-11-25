Tüfekle vurulmuştu, sağlığına kavuşunca doğaya salındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Yenidoğan köyü mevkiinde tüfekle vurulmuş şekilde bulunan yaralı leylek, tedavi edilerek doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle yaralan leylek, vatandaşlar tarafından bulunularak veteriner hekime götürüldü. Tosya’da ilçe merkezinde bulunan veteriner hekim tarafından yapılan tedavi sonrası iyileşen leylek, yaralı olarak bulunduğu yere götürülerek tekrar doğal yaşam alanına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.