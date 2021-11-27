Öğrenciler, trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler, trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

İHA

Öğrenciler, trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Kastamonu’da ilkokul öğrencileri, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda eğlenerek trafik kurallarını öğrendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın bu seferki durağı Kastamonu oldu. Kastamonu’da öğrenim gören öğrencilere trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla TOKİ İlkokulu bahçesinde kurulan platformda hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrencilere eğitim verildi. Akülü araçlarla trafik eğitim parkurunda öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul geçitlerini kullanma kuralları öğretildi.
Etkinliğe katılan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci, yapılan eğitimi yerinde izledi. Denizci ailesi, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Vidinlioğlu: “Her mahallemizde belediyemizin çalışması var”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu: “Her mahallemizde belediyemizin ...
Namaza giden çobanın 36 küçükbaş hayvanı kayboldu Hayvanlar, 6 günlük aramaya rağmen bulanamadı
YEREL HABERLER Namaza giden çobanın 36 küçükbaş hayvanı ...
Eğitim projeleri İnebolu'da birer birer hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Eğitim projeleri İnebolu'da birer birer hayata ...
THF Başkanı Kılıç, Başkan Vidinlioğlu’na milli forma hediye etti
YEREL HABERLER THF Başkanı Kılıç, Başkan Vidinlioğlu’na milli forma ...
Defne yaprağı, Batı Karadeniz Bölgesinin geçim kaynağı haline gelecek Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük: “Doğu Karadeniz’de çay ne ise Batı Karadeniz’de de defne o olacak” “Türkiye’de, 42 bin ton civarında defne üretimi yapılıyor, bu da ülke ekonomisine doğrudan katkısı 1.8 milyar TL civarındadır”
YEREL HABERLER Defne yaprağı, Batı Karadeniz Bölgesinin geçim ...
Pandemide gramla satılan Taşköprü sarımsağı, bu yıl depolarda kaldı Rekolte fazlası veren Taşköprü sarımsağı, üreticisinin elinde satılmayı bekliyor Fiyatı artınca çiftçiler sarımsağa yöneldi, rekolte artınca fiyatı maliyetinin altına düştü
YEREL HABERLER Pandemide gramla satılan Taşköprü sarımsağı, bu yıl ...
İnebolu'da halk eğitimin kurslarına başvuru sürüyor
YEREL HABERLER İnebolu'da halk eğitimin kurslarına başvuru sürüyor
Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yenileniyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ...
Tüfekle vurulmuştu, sağlığına kavuşunca doğaya salındı
YEREL HABERLER Tüfekle vurulmuştu, sağlığına kavuşunca doğaya ...
400 kilo ağırlığında domuz avladılar
YEREL HABERLER 400 kilo ağırlığında domuz avladılar
Ankara’dan gelerek Kastamonu’da kablo çalan üç şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Ankara’dan gelerek Kastamonu’da kablo çalan üç şahıs ...
Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Sel felaketinde hurdaya dönen araçlar, sahiplerine ...
Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı Adli Tıp Kurumu, kazada ölen kadını koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle kusurlu buldu
YEREL HABERLER Kazada ölen kadın, koyu renkli elbise giydiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.