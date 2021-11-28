Alevlere teslim olan samanlık küle döndü

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Kastamonu’da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında samanlık küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Çiçekpınar köyü Kutucu Mahallesi’nde henüz bilinmeyen sebeple bir samanlıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına İhsangazi ve Araç Belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, samanlık tamamen yanarak küle döndü.

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