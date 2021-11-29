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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İHA

Tosya’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevki'inde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 34 BTJ 982, 59 ZR 353 ve 55 AEG 913 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası Tosya D100 karayolu kısa süreli araç trafiğine kapandı. Tosya Bölge Trafik ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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