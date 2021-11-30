Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti Kastamonu’da şu ana kadar 4 sağlık çalışanı korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti Kastamonu’da şu ana kadar 4 sağlık çalışanı korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi

İHA

Korona virüse yakalanan genel cerrah hayatını kaybetti Kastamonu’da şu ana kadar 4 sağlık çalışanı korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Kastamonu’da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Metin Baş, yakalandığı korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Ankara Şehir Hastanesi’nde bir süredir korona virüs tedavisi gören Kastamonu’da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Metin Baş (65), bir süre önce korona virüse yakalandı. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Metin Baş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baş’ın naaşı, Ankara’dan Kastamonu’ya getirildi. Görev yatığı hastane önünde Op. Dr. Metin Baş için tören düzenlendi.

“Pandemi sürecinde şu ana kadar Kastamonu’dan 4 sağlık çalışanı vefat etti”
Cenaze töreninde konuşan Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, bilindiği üzere iki yıldır süren pandemi sürecinde Kastamonu’da 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, “Bunlardan iki tanesi hekimdir. Öncelikle Bozkurt Devlet Hastanesinde görevli güvenlik görevlisi Hakan Tekingül’ü kaybettik 2020 yılının sonunda. Ardından değerli meslektaşımız Dr. Vedat Gök Beyi kaybettik. 2021 yılının Ocak ayında da İnebolu Devlet Hastanemizde çalışan Ayhan Aksakal kardeşimizi kaybettik. Bugünde maalesef yine bir hekim arkadaşımız, büyüğümüz Metin Baş ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi 2013 yılında beni de ameliyat etmişti aynı zamanda. Hastası olmuştum. Umarım hakkını bizlere helal eder, biz hakkımızı helal ediyoruz kendisine. Geride kalan meslektaşlarına, hastane çalışanlarına, başta ailesi Yeşim hanıma, çocuklarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, Rabbim rahmet eylesin” diye konuştu.

“Kastamonu, büyük bir değerini kaybetti”
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “1998 yılında Kastamonu’ya geldiğim zaman hekim olarak çalışmaya başlamıştım. Uzun zaman birlikte mesaimiz oldu. Kastamonu sağlık alanındaki önemli kilometre taşlarından biriydi. Gece saat 04.00’te evine gidip saat 05.00’da evinden geri çağrıldığını ben hatırlıyorum. Sağlık camiası çok vefakar ve cefakar. Bunu son dönemde pandemi ile birlikte yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Herkesin kaçtığı yere gözü kapalı giren sağlık ordusudur. Onları da her zaman hayırla yad ediyoruz. Çeşitli platformlarda haklarını savunmaya gayret ediyoruz. Ölüm acı bir gerçek, hepimizin gerçeği. Metin abi için henüz çok erkendi ama emir büyük yerden söylenecek bir şey yok. Onun vaktini ve saatini ne yazık ki biz takip edemiyoruz. Metin abimizi her zaman ‘Sevgili Galip’ diye başlayan sesini ömür boyu hiç unutmayacağım. Birkaç ay önce yaşadığım safra kesesi rahatsızlığımda her gün yanıma gelip halımı hatırımı sorardı. Mekanı cennet olsun, anısı bizlerde hep yaşayacak ve güzel hatırlanacak. Çünkü ben ağzından ne kötü bir söz duydum ne de kimseye kötü bir davranışını gördüm. Gerçek bir atom karıncaydı. Gerçek bir beyefendiydi. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Toprağa verilecek
Başsağlığı temennisinde bulunan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Başhekimi Nöroloji Uzmanı Dr. Zeki Esat Öztürk ise, Dr. Vedat Gök’ten sonra Op. Dr. Metin Baş’ı da koronavirüs hastalığından dolayı kaybettiklerini ve çok üzüntülü olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç dua etti. Edilen duanın ardından alınan helallik sonrasında Genel Cerrah Op. Dr. Metin Baş’ın cenazesi, öğle namazına müteakip memleketinde defin edilmek üzere İnebolu’ya gönderildi.
Öte yandan, 22 Aralık 2020’de hastane çalışanı Radyoloji Uzmanı Dr. Vedat Gök de korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiddetli fırtına Kastamonu’da etkili oldu
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına Kastamonu’da etkili oldu
Kastamonu'da kaybolan hayvanlar, jandarma ekiplerince 7 kilometre uzaklıkta bulundu
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaybolan hayvanlar, jandarma ekiplerince ...
Çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan kişi ...
Yoldan çıkan kamyonet, sulama kanalına düştü
YEREL HABERLER Yoldan çıkan kamyonet, sulama kanalına düştü
Tosya’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tosya’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
MHP heyetinden Başkan Vidinlioğlu’na övgü
YEREL HABERLER MHP heyetinden Başkan Vidinlioğlu’na övgü
Yangınlarla mücadele eden Kastamonu’da, riskli 190 bin hanenin elektrik tesisatı yenileniyor Ev ve köy yangınlarıyla sık sık gündeme gelen Kastamonu’da önemli proje
YEREL HABERLER Yangınlarla mücadele eden Kastamonu’da, riskli 190 ...
Yoldan çıkan tır, istinat duvarına çarptı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tır, istinat duvarına çarptı
Alevlere teslim olan samanlık küle döndü
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan samanlık küle döndü
Narkotik köpeği “Ceku” buldu, 4 kilogram esrar ele geçirildi Zehir tacirlerine Ceku ‘dur’ dedi
YEREL HABERLER Narkotik köpeği “Ceku” buldu, 4 kilogram esrar ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.