Daday’da imam hatip lisesi öğrencileri kahvaltıda buluştu

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesinde şuan öğrenim gören ve mezun olan öğrenciler, kahvaltı programında bir araya geldi.

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü organizesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gözetiminde düzenlenen kahvaltı programında, okuldan mezun olarak üniversite sınavını kazanan öğrenciler, lise son sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek, üniversite sınavı ve üniversitedeki deneyimlerini paylaştılar.

Kahvaltıya Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Okul Müdür Yardımcıları Türkan Karadağ Kılıç, Mahir Bıyıklıoğlu ve Aziz Kılıç ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kahvaltı programında konuşan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, öğrencilerin başarılı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ve öğrencilerin de bu çalışmalara en iyi şekilde karşılık verdiklerini ifade ederek, tüm öğrencilere başarılar diledi. Kahvaltı programı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ve yapılan sohbetin ardından sona erdi.

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