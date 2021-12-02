Kontrolden çıkan kamyon tünelde devrildi

Kayseri’den Kastamonu’nun İnebolu ilçesine malzeme getiren kamyon, tünel çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Kastamonu’nun İnebolu ilçesine malzeme getirdiği öğrenilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 38 AES 185 plakalı kamyon, İneboluKastamonu karayolu Yenigün Tüneli çıkışında freninin şişmesi sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan nakliye kamyonu tünel çıkışında devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.