Kastamonu’da öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı

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Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Haydi Mesleğini Anlat” projesi kapsamında Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün “Haydi Mesleğini Anlat” projesi kapsamında 96 ilkokul öğrencisi Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Öğrencilere jandarmanın görevleri, kullandığı zırhlı araçlar, asayiş ve trafik araçları, hayvan koruma, olay yeri inceleme araçları, motosikletler, komandoların kullandığı silah ve malzemeler, haberleşme cihazları tanıtıldı, jandarma görevleri hakkında bilgiler verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen Çocuk Kısım Amirliği, Motorize Trafik Timleri, Olay Yeri İnceleme Timi, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Timi, Narkotik Timi ve Narkotik Köpeği, Jandarma Komando Timi, Trafik Timleri ve Asayiş Timleri tarafından öğrencilere tanıtımları yapılarak gösteriler düzenlendi. Öğrencilere, trafik farkındalıklarını artırmak amacıyla uygulamalı trafik kontrolü yaptırıldı. Düzenlenen program sonrasında öğrencilere jandarma çocuk dergisi, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mamalar verildi.

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