Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısı başladı ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu: “Türkiye’nin en güzel dağları ve akarsuları Kastamonu’da bulunuyor”

Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısı, Kastamonu Belediyesinin ev sahipliğinde başladı. ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Türkiye’nin en güzel dağlarının, akarsularının ve mimari eserlerinin Kastamonu’da bulunduğunu söyledi.

Kastamonu Belediyesi ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı konuşmalarla başladı. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’nun doğası, tarihi ve kültürel özellikleriyle farklı bir şehir olduğunu ifade ederek, “Tarihi Kentler Birliği, bu işle ilgilenenler için ayrı bir kurum. Geleneğimizi, geçmişimizi, geleceğe aktarma yönünde çok güçlü irade gösteren bir kurum” dedi.

Kastamonu’nun birkaç kelime ve klişe sözlerle anlatılamayacağına işaret eden Başkan Vidinlioğlu, “Milattan öncesine dayanan bir geçmiş. Anadolu’nun yüce dağlarından bir tanesi Ilgaz Dağı var. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri, denizi, inanç turizmi noktasında apayrı bir yerinin olması. Yemek kültürü noktasında birbirinden farklı onlarca lezzet. İnşallah bunları geleceği taşıma noktasında da Turizm Fakültemizle birlikte özellikle Kastamonu gibi hemen hemen her beyliğin olduğu ve çok ciddi bir yemek kültürüne sahip şehrin bu anlamda ortaya çıkartmak lazım. İnşallah bu pandemili günlerimiz ne kadar çabuk geçerse bu iş daha kolay olacak. 3 bin 637 tane yerleşim yerimiz var. Sivas’tan sonra en fazla köy sayısına sahip iliz ve yaşlı nüfusumuz köylerde kaldığı için bunu da açığa çıkartmamız lazım. İnşallah Kastamonu’muzu hep birlikte ileriki günlerde çok daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.



“Pandemiden ötürü biraz durulma sürecine geçtik ama yeniden çalışmalarımızı başlatıyoruz”

Kastamonu’nun geçmişten günümüze medeniyetlerin beşiği olduğunu söyleyen Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan ise, “Kastamonu, esasında Tarihi Kentler Birliği kuruluşunda başrol oynamış bir şehrimizdir. 2000’li yıllar içerisinde İçişleri Bakanımız yapmış olduğu bir Kastamonu toplantısı akabinde 1 ay sonra burada Tarihi Kentler Birliği kuruluş kararı alınıyor. Tarihi Kentler Birliği Temmuz ayında 50 üye ile kuruluyor. 50 belediye ile kurulmuş olan birliğimiz bugün 466 üye belediyemize ulaşıyor. Tarihi Kentler Birliğinde üyelik gönüllülük esasına dayalıdır. Tarihi ve kültürel mirası olan yerleşim yerlerimizin, şehirlerimizin ve belediyelerimizin meclislerinde almış oldukları kararlar Tarihi Kentler Birliğine geliyor. Meclisimiz tarafından değerlendirildikten sonra üyeliği onaylanıyor. Pandemiden ötürü biraz durulma sürecine geçtik. Tarihi Kentler Birliğinin pandemi sürecinden sonra alanda ve İstanbul dışında yaptığımız ilk toplantımız Kastamonu oldu. Birliğin kuruluşunda nasıl başrol oynadıysa Kastamonu, pandemiden sonrada çalışmaların yeniden başlamasında da başrol oynamış oldu” diye konuştu.



“Türkiye’nin en güzel dağları ve akarsuları Kastamonu’da bulunuyor”

ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu da, Kastamonu’nun doğal güzelliklere sahip olduğunu ifade ederek, “Kastamonu her gelişimizle bizleri heyecanlandıran çok güzel bir ilimiz. Çünkü Türkiye’nin en güzel dağları burada. O dağlardan kopup gelerek Karadeniz’e buluşan en güzel bereketli akarsular burada. Onların suladıkları bu topraklarda Türkiye’nin en güzel ormanları Kastamonu’da. Doğanın bu kadar cömert davrandığı bu güzel ilimizde insanlarda boş durmamış, doğa ile işbirliği verimli olursa orada uygarlık izi kalır. İşte bu bereketle zenginleşen Kastamonu, sivil mimarinin en güzel örneklerinin burada vermişler. Burada muhteşem ahşap konaklar, evler, muhteşem bir doku, anıtsal eserler, ulusal mimarlık tanımının en büyük mimarının en güzel eserlerini burada vermiş Mimar Vedat Tek. Burada yaşayanlar onlara verilen bu emanetleri biraz daha ileriye taşıyarak zenginleştirmişler, burayı kimlikli ve hemşehrilerinin bilinçli, doğasever, kültür ve mirasına sahip çıkan kenetlenmiş bir Kastamonu hemşehricilik bilincini burada yaygınlaştırmışlar. ÇEKÜL’ün yıllar önce ortaya çıkış sloganı şöyledir. Doğa ve kültür ile varız. Kastamonu’da, doğa ve kültür deyince akla ilk gelen ilimiz. Bu nedenle Kastamonu’yu çok seviyoruz ve Kastamonu’da çok sayıda proje yaptık. Her biri iz bıraktı. Sayın Valimiz Enir Yeter zamanında başlayan bu ivme, zamanla göreve gelen belediye başkanlarımız ve valilerimiz ile daha da ileriye taşındı” şeklinde konuştu.

Kentte turizmin birçok unsurunun bir arada bulunduğuna dikkati çeken Vali Avni Çakır da, şunları söyledi:

“Şehrin tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için çabalarken, kültürel yaşanmışlıklarını ve hafızasını da ortaya çıkarmak için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaktayız. Pompeipolis ve Kahintepe kazılarımız devam etmekte olup, kent tarihi müzesini de inşallah çok kısa bir sürede açacağız. Yine, gastronomik zenginliğimizi taçlandırmak için UNESCO çalışmaları sürdürülmekte, Belediyemizce Acemhanı Gastronomi projemiz, ilgili diğer kurumlarımızca geleneksel dokuma ve ahşap sanatlarımızı yaşatma çabalarımız da olanca hızıyla sürmektedir.”

Toplantı, yarın yapılacak olan panel ve sunumların ardından şehir gezisiyle sona erecek.

