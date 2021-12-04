Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

"Bu kaza değil cinayet"

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Küre İlçe Jandarma Komutanlığı, zihinsel ve bedensel engelli öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küre ilçesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli çocukları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yalnız burakmadı. Zihinsel ve bedensel engelli öğrencileri, eğitim gördüğü kurumlarda ziyaret eden Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyarette jandarma arabaları puzzle ve bebekler hediye etti. Ayrıca jandarma ekipleri, engelli öğrencilerle birlikte pasta kesti.

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