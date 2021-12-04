İnebolu’da jandarma ekipleri engellileri yalnız bırakmadı

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İnebolu ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, çeşitli hediyeler verdi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İnebolu 9 Haziran İlk ve orta okulu ziyaret edildi. Uygulama merkezindeki çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen ziyarette, trafik ekipleri tarafından çocuklara hediyeler verilerek çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler İnebolu Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.

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