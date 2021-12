Engelli bireyler doyasıya eğlendi

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dal Jimnastik koordinesinde Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel bireyler ve görme engelliler doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatma Aliye Hanım Yurt Müdürlüğü ile Kastamonu Dal Cimnastik tarafından Dünya Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. İşaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, özel birey Cengizhan Koç, zeybek gösterisi sergiledi. Daha sonra görme ve bedensel engelli birey dans gösterisinde bulundu. Etkinlik Kastamonu Görme Engelliler Derneği'nin türkü dinletisi ile Kastamonu Merkez Ortaokulu öğrencileri ile Halk Dansları Grubunun dans gösterisi ile devam etti. Program Aylin Müzik grubunun müzik dinletisi ile özel gereksinimli bireylerin şarkı ile oyun havaları eşliğinde dans etmesi ile sona erdi. Etkinliğe Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Kasrak ve engelli bireyler, aileleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Daha sonra Kastamonu Görme Engelliler Derneğinin koordinesiyle, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Derneğinin üyeleri, bir otelde misafir edildi. Yemekli programda, özel bireyler ve görme engelli bireyler, oyun havaları eşliğinde dans etti. Programda görme engelli bireylerin türkü seslendirmesiyle sona erdi. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanda Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulunun hazırlamış olduğu sergi misafirlere sergilendi.

Down Sendromlular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonu Cengizhan Koç, Badminton Türkiye 2'ncisi Nida Çelikoğlu, Otizmliler Türkiye Atletizm Şampiyonu Ömer Boyraz, Özel Yüzme Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 200 metre serbest stilde Türkiye 1'incisi İbrahim Can, Down Sendromlular erkekler kategorisinde Atletizm il ikincisi Hasan Efe Sarıcı ve Orta Derece Down Sendeomlu genç kızlar kategorisinde Atletizm 100 metrede il birincisi olan İrem Sönmez'e Vali Avni Çakır tarafından madalyaları takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Burada olmaktan ben de büyük mutluluk ve gurur duyuyorum, size de bu yavrularımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Gün boyunca özel bireylerimiz ve aileleri ile çeşitli etkinliklerde bir araya geldik. Hepsinden müthiş bir saygı, müthiş bir hürmet duyuyorum. Kendi ailemize ve şikayet ettiğimiz konulara bakınca ben kendimi adıma söyleyeyim bu anlamda utandım. Bu özel bireylerimizin kendilerine de kendilerine de büyük bir saygı duydum. Her zaman Kastamonu valisi olarak, şahıs olarak ailelerimizin yanlarındayız. Her zaman başımızın tacıdırlar. Her zaman da bu tür etkinlikleri izlemek için can atıyoruz. Yavrularımıza bu etkinliği hazırlayan değerli hocalarımıza antrenörlerimizi, ailelerine ve kendilerini tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyoruz.” dedi.

Programı koordine eden Cimnastik Antrenörü Yunus Dal ise, “Bugün çok mutluyuz Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bizler onları keyiflendirmek, anlamak, onların duygularına bir nebze tercüman olmak ve mutluluklarını arttırmak için buradayız. Özel ve değerli bireylerinizi bugün mutlu etmek istedik. Amacımız buydu ve çok güzel bir etkinlik oldu. Program katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Her insan bir engelli adayıdır öte yandan, bizler engelli bireylerimizi anlamamız, onlarla beraber, onlarla kaynaşmamız gerekiyor. Bugün bu mesajı açık ve net vermek istedik. Bugün onlarla beraber olmak istedik çok mutluyum inşallah onları mutlu etmişizdir. Vatandaşlarımızdan sadece bugün değil her gün özel bireylerimizin kıymetini anlamalarını istiyoruz” diye konuştu.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı görme engelli Cahit Kuşoğlu da, “Öncelikle Dünya Engelliler günümüz kutlu olsun. Biz bugünü tek güne sığdırmayı düşünmüyoruz. Her gün bizim için güzel gündür. Biz Görme Engelliler Derneği olarak bir avuç kişi ile çıktığımız bu yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Güzel günlerimiz, zorlu günlerimiz oluyor ama bir şekilde hayatımız devam ediyor. Bu programda katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

