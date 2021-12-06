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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli bireylerin başarı hikayeleri hayran bıraktı

İHA

Görme engelli bireylerin başarı hikayeleri hayran bıraktı

Kastamonu Görme Engelliler Derneği ile Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen “366. Gün Empati” programında görme engellilerin başarıları vatandaşları hayran bıraktı.
Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen "366. Gün Empati Programı", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda görme engelli bireyler Kur’anı Kerim Hafızı Erdinç Karataş, 2 üniversite bitiren Merve Baltacı, Milli Yüzme Şampiyonu Fedayi Karakuş, Orman Bölge Müdürlüğü’nde avukatlık yapan Avukat Nihat Bozok, Yazar Necati Korkmazer, kısa film yönetmenliği yapan Mehmet Hüseyin Çelebi ile Mücahide Çalkaya Arslan başarı hikayelerini anlattı. Programda gözleri bağlanan vatandaşlardan, salonda yürüyerek görme engelliler ile empati kurmaları istendi. Daha sonra görme engelli bireylerin yemek yeme esnasında karşılaştıkları sorunlar sivil görme engeli bulunmayan vatandaşların gözleri bağlanarak vurgulanmaya çalışıldı. Karşılıklı müzakerelerin yapıldığı program, görme engelli kitap yazarlarının imza etkinliği ile son buldu. Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Avukat Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile görme engelli bireyler ve aileleri katıldı.

“Amacımız arkadaşlarımızın sokağa çıkmalarını sağlamak”
Amaçlarının rahat bir şekilde sokağa çıkmak olduğunu söyleyen Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, bu yönde eğitim verdiklerini anlattı. Kuşoğlu, “Biz görme engellileri olarak yıllar önce bir hayalimiz vardı, 2018 yılı Mart ayında bu hayalimizi gerçekleştirip Kastamonu Görme Engellileri Derneğimizi kurduk. Dernekteki arkadaşlarımızla hep bir arada olduk, el ele vermeyi başarabildik. Güzel günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Ama çok şükür zorlukların üstesinden gelebildik. Geleceğe ışıkla bakıp yine el ele olmak istiyoruz. Bu yolculuğumuzda karşılık bulabilmek için kendimizi sizlere anlatmak ve anlayabilmek ümidiyle bu programı yapmış bulunmaktayız. Bu yolculukta kurslarımızı açtık. Özellikle görme engellilerin olmazsa olması baston eğitimi kurduk. Burada birçok arkadaşımız kendi işini kendi görebilir hale gelip çarşılara sokaklara çıktı. Zaten Derneğimizin ilk amacı da bu. Evlerinde yarı hapis hayatı yaşayan arkadaşlarımızı sokaklara çıkarıp kendi işlerini kendileri görebilir hale getirmek istiyoruz. Öte yandan girişimcilik, KOSGEB belgesi kursu ve halen devam etmekte olan satranç kursumuzu kurduk ve önümüzde açmayı planladığımız bilgisayar ve yüzme kurslarını kuracağız” dedi.

“Sarı çizgi talebimiz var, talebimizin karşılık bulacağına yüzde 100 eminiz”
Kastamonu’da göre engelli bireyler için sarı çizgilerin yerleştirilmesini talep ettiklerini belirten Kuşoğlu, “Evet biz görme engelliyiz, bize ‘siz görmüyorsunuz, sokaklarda ne işiniz var’ diyenlere inat Valla Kanyonu’nun en tepesine de çıktık, Ilıca Şelalesi’nin en dibine de girdik. Göremiyorsunuz diyenlere inat birçok arkadaşımızın gezip görebildiği Çanakkale Boğazı gezisini düzenledik, oranın maneviyatını hissettik. Az önce baston eğitimi kursu aldık dedik. Bizim için çok önemli dedik, tabi baston eğitimi aldığımız bastonları kullanabilmemiz için de sarı çizgilere ihtiyacımız var. Biliyoruz Kastamonu şehrimiz yapısı gereği çok eski, her yerde sarı çizgilerle çevrilmesini beklemek haksızlık olur. Ama bizim için önemli birçok nokta var, özellikle Çay Boyu, Belediye Caddesi ve Nasrullah Meydanı. Kastamonu Belediye Başkanımızdan bu yönde talebimiz var. Bu talebimizin karşılık bulacağına yüzde 100 eminiz” diye konuştu.

“Sarı çizgilerle ilgili gereği neyse en kısa sürede yerine getireceğiz”
Sarı çizgilerle ilgili en kısa sürede çalışma yaparak talebin yerine getirileceğini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Engellik sadece vatandaşlarımızın ve onların ailelerinin problemi değil. Toplumun her kesiminin ilgilenmesi gerektiği, üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gereken bir konu. Tüm engellerin kaldırılması ve fırsat eşitliği sağlamak bizim görevimiz. Görevlerin anlaşılması ve onunla ilgili tedbirlerin alınması hayata geçirilmesi için programlar çok önemli. Sarı çizgilerle ilgili gereği neyse en kısa sürede yapacağız. Şahsım ve belediyemiz her zaman her sıkıntınızda yanınızda olacağımızın bilinmesini isterim. Sizi daha kolay anlamamı sağlayan şeylerden biri göz hekimi olmam. Çok sayıda göz problemi yaşayan vatandaşımızı tedavi ettim. Bazen bilimde yetmiyor. Yapacak bir şey kalmıyor. O zaman bizlerin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü bizde bize biz deriz. Engelli vatandaşlarımızın hepsinin problemlerini biliyoruz ve imkanlar içerisinde çözme gayreti içerisindeyiz. Her türlü sıkıntınız bizimde sıkıntımız. 366. Gün empati günü. Ben bazen çocukluğumda yapardım. Her iki gözümü kapatıp evin içerisinde gezmenin nasıl olacağını merak ederdim. Demek ki çocuklar daha fazla empati sahibi. Hayatın meşgalesi içerisinde çocukluktaki masumiyeti hepimiz kaybedebiliyoruz. Gözler görse de kalpler ve gönüller görmeye biliyor. Mevlam kalp gözümüzü açık eylesin. Görmek kalple olur. Empati den ben nasibi aldım. Her türlü sıkıntınız sıkıntımızdır. Siz bize biz diyorsunuz bizde bize biz deriz bizde size biz deriz. Biriz ve beraberiz.” şeklinde konuştu.
Engellilerle birlikte mesai harcadığını belirten Vali Avni Çakır ise, “Kendilerini ifade kabiliyetlerine ve projelerine saygı duyuyorum. Elimizden geldiğince kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Her konuda ihtiyaçlarına yetemediğimizin farkındayız. Hayatımızın her alanında sizinle beraberiz biz sizinle biziz. Valiliğimizin devletimizin tüm imkânlarının elinizde olduğunu ifade ediyorum” dedi.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Av. Metin Çelik de, kamuda engelli iş istihdamının sadece AK Parti döneminde 62 binin üzerinde engelli vatandaşın görev aldığını belirterek, dün de 752 tane engelli öğretmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığını hatırlattı.
Konuşmaların ardından engelli bireyler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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