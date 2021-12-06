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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Yiğit İnebolu Okuyor Projesi' tanıtıldı

İHA

‘Yiğit İnebolu Okuyor Projesi' tanıtıldı

İnebolu'da okuma alışkanlığını arttırmak amacı ile hayata geçirilen "Yiğit İnebolu Okuyor Projesi", düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde ‘‘Yiğit İnebolu Okuyor Projesi" tanıtım programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi Konferans Salonunda İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tanıtım programında ‘‘Yiğit İnebolu Okuyor’’ projesinin amaçlarının ve hedeflerinin yanı sıra, projenin uygulanma süreci ile ilgili sunum yapıldı.
Tanıtım programında konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "‘Yiğit İnebolu Okuyor Projesi'ne kitap okumanın bizim önceliklerimizin en başına alacağımızı hepimiz hem fikir olarak başladık. Yiğit İnebolu Okuyor Projesi daha önce başlatılan ve pandemi döneminde maalesef kısıtlamaya maruz kalınan bir proje. Bizde Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bu projenin biraz daha hareketlenmesi, cazibesinin arttırılması kitap sayısının arttırması konusunda istişareler yaparak projenin hızlı bir şekilde biraz daha önem verilerek geniş cepheye yayılarak yapılması noktasında başlamış olduk. Yiğit İnebolu okuyor Projesi bugünden itibaren bu lansmandan sonra biraz daha görselliği ve tanımlığı artmış bir şekilde hayata geçmiş olacak. Arada da ödül törenleri yapacağız ve kitap okuma dönemi olacak sonra da dönem, dönem ödül törenleri yapıp en fazla kitap okuyanlara ödüllerimizi sürpriz hediyemizi vereceğiz. Aslında en güzel ödül en kıymetli ödül okuduğu kitaptır. Kitap okuyan insan kendini geliştiren insandır. Kitap okumanın insana da topluma da sayısız faydası vardır. Kitaba verilen kaynak kitaba ayrılan zaman asla ve asla israf değildir. Kitap okumak en güzel yatırımdır" dedi.
Toplantıda konuşan İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ise, "Gençlerimizin, çocuklarımızın İnebolu’daki farkındalığı kazandırarak böyle bir projeyi Kaymakam Bey’in öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden çıkmasından çok mutluyuz. Eskiden böyle etkinliklerin çok fazla olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi çocuklarımız bilgiye çok çabuk ulaşıyorlar yalnız herkesin elinde bir telefon herkesin elinde bir bilgisayar laptop var ama okumanın verdiği o farklı dünyaları kitap olmadan sağlamamızın imkanı yok. Bundan dolayı bu projede katkısı bulunan herkese ilçem adına şahsım adına gençler adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş ise konuşmasında projenin önemine değinerek, “'Eğitimde proje şehri İnebolu' sloganıyla başladığımız bu süreçte, ilçemizde proje kültürünü geliştirmek, öğrencilerimizi araştırmaya teşvik ederek farklı düşünme yollarıyla bilimsel ürünler çıkarmayı amaçlıyoruz. Uluslararası Erasmus+ Projesi, ulusal TÜBİTAK Projesi, yerel projelerden 'Yiğit İnebolu Okuyor', 'Başarıyı Paylaşıyoruz', 'Şerife Bacının Torunları Başarı Yolunda', 'Ana Kucağından Anaokuluna', İnebolu Beledisi ile birlikte yürüttüğümüz Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Projesi 'İnebolu’da Atölyeler Gelişiyor, Gençler Çalışıyor' ve Bakanlığımızın 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi', İl Müdürlüğümüzün 'Eğitimde Başarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi' okul ve kurumlarımızda uygulanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.
Daha sonra, 'Yiğit İnebolu Okuyor Projesi' logo tasarımı yarışmasında birinci olan Kabalar Ortaokulu Resim Öğretmeni Çiğdem Kıyaklı’nın ödülü İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yiğit İnebolu Okuyor projesi için yaptığı çalışma ile öğrencilere örnek teşkil ederek projeye destek olan Atatürk Ortaokulu Rehber Öğretmeni Alparslan Mahmutoğlu’nun ödülü Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Yiğit İnebolu Okuyor projesi logo yarışması için tasarladığı çalışma ile proje tanıtımına katkıda bulunan Anadolu Lisesi öğrencisi Sinem Çelebioğlu’nun ödülü Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş tarafından takdim edildi.
Proje kapsamında ilkokular adına Mustafa Şerbetçi İlkokulu Müdürü Emrullah Arslan’a, ortaokullar adına İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Bedrettin Fidan’a, liseler adına Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi Müdürü Salih Kuruali’ye İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar tarafından hediye kitapların temsili takdimi yapıldı.

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