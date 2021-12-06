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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yurtta kalan üniversite öğrencilerine moral konseri

İHA

Yurtta kalan üniversite öğrencilerine moral konseri

Kastamonu’da Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, düzenlen moral konserinde müzik ve yemek ikramı eşliğinde doyasıya eğlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 81 il ve ilçelerindeki yurtlarda öğrencilerin moral ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla başlattığı “Biz Bize Moral Akşamları” programı, Kastamonu'da da gerçekleştirildi. Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Program canlı müzik dinletisi ile başladı. Işıkların kapatıldığı alanda öğrenciler cep telefonlarının flaşlarını yakarak müziğe eşlik etti. Programda öğrenciler arasında ‘Mas Güreşi’ yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında yapılan güreşte galip gelen 9 öğrenciye okuma kitabı hediye edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, 'Mas' güreşinde galip gelen öğrencilere kitapları takdim etti. Program kapsamında yurt öğrencilerine Kastamonu’nun yöresel mutfağından et ekmeği ile ızgara kebap ikram edildi.
Gecede konuşan Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, öğrencilerin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, “Okullar açıldıktan sonra yurtlarımız da açıldı ve eğitimöğretim hayatına başlamış olduk, bir normalleşme sürecine kısmen de olsa girdik. Bu süreçte Ekim ayında açılan okullarımız Aralık ayına gelinen süreçte vizelerinizi birçoğunuz bitirdiniz. Bakanlığımız tüm Türkiye’de gençlerimize ‘Biz Bize Akşamları’ tertip edelim, hem eğlenelim hem de en önemlisi kaynaşalım mantığı içerisinde. Tabii bu vesile belki üçüncü ve dördüncü sınıftaki arkadaşlarımız beni tanıyor ancak birinci sınıftaki arkadaşlarımız ile tanışma fırsatımız olmadı. Tabii ki tanışmak, görüşmek, kaynaşmak diyoruz ama Yunus Emre’nin bir sözü vardır, aslında o söz benim hayat felsefemdir. Yunus Emre sözünde ‘gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz’ diyor. Her bir mısrası her bir dizesi aslında bir kitap konusu. Biz de bu vesileyle geldik sizlerle, tanımayanlarla tanışmak, daha fazla kaynaşmak amacıyla buradayız” dedi.
Yurt öğrencilerinin doyasıya eğlenip tat aldıkları “Biz Bize Moral Akşamları” programına Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim Ömeroğlu, Kastamonu Şeyh Şabanı Veli Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü İrfan Uzuner, öğrenciler ve yurt personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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