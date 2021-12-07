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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Gezici Film Festivali", Kastamonu’da sinemaseverlerle buluştu

İHA

"Gezici Film Festivali", Kastamonu’da sinemaseverlerle buluştu

Ankara Sinema Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 26’ıncı Gezici Film Festivali, Kastamonu'da sinemaseverlerle buluştu.
Ankara Sinema Derneği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği 26’ıncı Gezici Film Festivali, Kastamonulularla buluştu. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliği yaptığı festival, Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen galayla başladı. Kentte 3 gün boyunca devam edecek olan festivalde, "Diyalog", "Zuhal", "Okul Traşı", "Anadolu Leoparı", "Bembeyaz", "Sürgün Yılları", "İki Şafak Arasında" ve "Fabian" filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde çok sayıda sinema oyuncusu ve yönetmen de izleyicilerle buluşacak ve söyleşi yapacak.
Kastamonu’da sinemaseverlerce büyük bir heyecanla karşılanan, film festivalinin ilk filmi “Diyalog” oldu. "Diyalog" filminin ardından film yönetmeni ve yapımcı Ali Tansu Turhan, senarist ve yapımcı Burcu Oğuz, yardımcı yönetmen Osman Sarp Altay, izleyicileriyle buluştu. Burada izleyicilerden film ile ilgili çeşitli sorular alan film kadrosu, izleyicilerin merak ettikleri soruları cevapladı.
Film festivali dolayısıyla çeşitli şehirlerde turnikelere katıldıklarını belirten Diyalog filminin Yönetmeni Ali Tansu Turhan, Kastamonu’daki sinemaseverlerin heyecanı karşısında bütün yorgunluğunun bittiğini söyledi. Turhan, “5 gündür geziyoruz, Ankara’da turnemize başladık. Ankara’da gişe öncesi 5 söyleşi yaptık. Daha sonra Sinop’a gittik ve ardından Kastamonu’ya geldik. Yorgundum ama buradaki seyirciyi görünce bütün yorgunluğum geçti” dedi.
Diyalog filminin bütçesini 700 bin liradan 175 bin liraya indirdiklerini anlatan Turhan, inanan insanlar ile çalışılması sonucunda paranın engel değil, aracı olarak düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Pandemiye rağmen Gezici Film Festivaline rağbetin iyi olduğunu değerlendiren Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, Gezici Film Festivali etkinliğini başlatanların kendileri olduğunu ve etkinliği devam ettirmeyi düşündüklerini önce ilk kez getirdik ve 7 yıl boyunca aralıksız festivali gerçekleştirmiş olduk. Özellikle gezici film festivali, daha önce hiç festival olmamış şehirlere gitti. Adından da anlaşılacağı gibi ülkekaydederek, “Gezici Film Festivali 26’ncı yaşını kutluyor. Biz bu festivali Kastamonu’da 8 yıl ülke dolaşan, şehir şehir gezen bir festival.2014 yılında biz bu etkinliğe başladık. Benim akademik danışmanı olduğum Medya ve İletişim Topluluğu'nun ev sahipliğinde geçen seneyi saymazsak 7 yıl, geçen seneyi sayarsak 8 yıl önce başlattığımız etkinlik buraya kadar geldi. Bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum. Bizim için devamlılık önemliydi. Bunu büyük ölçüde gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Özellikle Kastamonu halkı, Kastamonu Üniversitesi ve İletişim Fakültesi öğrencilerinden son derece memnunuz. Bizim salonlarımız her zaman doluyor. Bu yıl pandemiye rağmen gezici film festivalinin büyük bir ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Geçen sene film festivalini pandemiden dolayı yapamamıştık. Kastamonu'da bizden önce yani 2014 yılından önce kimse bu şekilde bir etkinlik yapmamıştı. Bu etkinliği biz başlattık, devam ettiriyoruz. Bundan sonra da deva ettirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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