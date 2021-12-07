Doç. Dr. Şeker: “Tarih şuuru herkese lazım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Şeker: “Tarih şuuru herkese lazım”

İHA

Doç. Dr. Şeker: “Tarih şuuru herkese lazım”

Doç. Dr. Mustafa Şeker, İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine verdiği konferansta, “Tarih şuuru herkese lazım” dedi.
İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda ikinci öğretim öğrencilerine gündüz, birinci öğretim öğrencilerine de akşam saatlerinde konferans veren Doç. Dr. Mustafa Şeker, “Her aile reisinin, öğretmen, doktor, mühendis, her meslek sahibinin, doğru bir tarih bilgisine, milli tarih şuuruna sahip olması gerekir. Üniversite öğrencisi bu bilgiyi, bu şuuru ancak doğruların yazıldığı tarih kitaplarından kazanır. Hem branşınızda başarılı olmak hem de milli ve manevi değerlerimize, vatanımıza sahip çıkmak için çok çalışmalıyız” dedi.
Osmanlı Devletinin işgal değil fetihler yaptığını, sömürmek için değil hizmet götürmek için gittiğini, gittiği yerlere adalet ve medeniyet sunduğunu belirten Şeker, “Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kaldım. Bunun için Kastamonu benim için çok kıymetli. Kastamonu’ya borcuma bu şekilde ödemeye çalışıyorum. Sizler de okulunuzun ve kaldığınız yurdun kıymetini bilin. Çalışkan, gayretli, vefalı, milli ve manevi değerlerine bağlı kimseler olun” diye konuştu.
Konferanstan sonra Mustafa Şeker’in “Değer Sizseniz Değer Sizsiniz” isimli kitabı, yurt yönetimi tarafından öğrencilere hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor
"Gezici Film Festivali", Kastamonu’da sinemaseverlerle buluştu
YEREL HABERLER "Gezici Film Festivali", Kastamonu’da ...
Böyle takı görülmedi: Evlenen çifte arkadaşları 75 metre uzunluğunda para taktı
YEREL HABERLER Böyle takı görülmedi: Evlenen çifte arkadaşları 75 ...
Kastamonu Valisi Avni Çakır’dan kış sezonu açıklaması: “Kış mevsimi öncesinde her türlü tedbiri aldık”
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Avni Çakır’dan kış sezonu ...
Mevlitten dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Mevlitten dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Üniversite öğrencileri korona virüs aşısı hakkında bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri korona virüs aşısı hakkında ...
Yurtta kalan üniversite öğrencilerine moral konseri
YEREL HABERLER Yurtta kalan üniversite öğrencilerine moral konseri
Eski vali Yeter, Kastamonu'daki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Eski vali Yeter, Kastamonu'daki çalışmaları inceledi
‘Yiğit İnebolu Okuyor Projesi' tanıtıldı
YEREL HABERLER ‘Yiğit İnebolu Okuyor Projesi' tanıtıldı
Görme engelli bireylerin başarı hikayeleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Görme engelli bireylerin başarı hikayeleri hayran ...
Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı maraton sona erdi "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu"nda dereceye giren öğrenciler belli oldu
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı ...
Sel felaketinde kaybolan ve cesedi sahile vuran vatandaş toprağa verildi
YEREL HABERLER Sel felaketinde kaybolan ve cesedi sahile vuran ...
Ailesi okula göndermedi, öğretmenlik hayalini yazdığı kitapla anlattı Okuma sevgisinden vazgeçmeyen kadın, yıllar sonra ilk kitabını yayımladı Azimle eğitimini tamamladı, sattığı çiçeklerin parasıyla kitap bastırdı
YEREL HABERLER Ailesi okula göndermedi, öğretmenlik hayalini yazdığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.