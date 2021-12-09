Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 51,03 gram metamfetamin ve 1 adet cam düzenek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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